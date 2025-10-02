Víctor Luna: “No hay en el Estado otra cooperativa social especializada como la nuestra”

El Premio BBVA a la Sostenibilidad Empresarial quiere reconocer aquellas empresas que destacan por su compromiso con la sostenibilidad. Más allá de valorar buenas prácticas, el galardón impulsa la innovación y la creación de un impacto positivo y duradero, teniendo en cuenta el cuidado del medio ambiente, el bienestar de las personas y la viabilidad económica.

-¿Cómo describirías vuestro proyecto?

-Xarxa Ambiental es una cooperativa y centro especial de trabajo sin ánimo de lucro, que nació hace 15 años con el objetivo de integrar laboralmente a personas con discapacidad. Nos hemos especializado en la provisión de servicios urbanos medioambientales.

-¿A cuántas personas dais trabajo?

-Nuestro modelo de cooperativa se centra en la generación y mantenimiento de puestos de trabajo para personas con discapacidad, bien contratadas directamente por Xarxa Ambiental o bien a través de alguna de nuestras entidades socias. Es decir, nosotros crecemos y hacemos crecer a la entidad social local.

Uno de los socios fundadores es una ingeniería especializada, TT Ambiental, lo que nos permite generar productos y conocimiento que transferimos a nuestras entidades, que son las que generan ocupación y ejecutan los servicios a nivel local.

En el marco de los contratos que tenemos actualmente, damos trabajo a más de 300 personas, de las cuales unas 250 tienen algún tipo de discapacidad.

Víctor Luna, Director de Desarrollo Empresarial Cooperativo de Xarxa Ambiental / cedida

-¿Qué tipo de trabajos desempeñan?

-Gracias al compromiso social de los ayuntamientos, cada vez podemos acceder a más trabajos. Lo que intentamos es encontrar el puesto que mejor encaja con las capacidades de cada persona: mantenimiento y limpieza de contenedores y papeleras en calle, reparaciones en taller, limpieza viaria, limpieza de playas, instalación de contenedores de playa, valorización de contenedores que se retiran de la vía pública, recogida de textil y de trastos, diseño y producción de vinilos para contenedores, mantenimiento de cierres electrónicos de contenedores y otros.

-¿Cuál es vuestro radio de acción?

-Gracias a nuestro modelo de cooperativa, en la que los socios son las empresas sociales locales, podemos trabajar donde haya oportunidades y una entidad que quiera acceder. Actualmente, trabajamos principalmente en Catalunya, aunque también lo hemos hecho con entidades de Valencia, y estamos estudiando posibilidades en Madrid y Andalucía.

-¿Cuál es vuestro grado de innovación?

-No hay en el Estado otra empresa social cooperativa sin ánimo de lucro especializada en el sector de los servicios medioambientales y focalizada en generar ocupación para personas con discapacidad.

Y hablando de innovación clásica, diseñamos y ejecutamos la valorización de los contenedores que se retiraron de la calle cuando se puso en marcha la nueva contrata de Barcelona, y se valorizaron 700 toneladas de metales y 500 de HDEP (polietileno de alta densidad). O un pequeño dispositivo que, colocado en las papeleras, evita que el viento vacíe la basura incontroladamente. O un software propio de gestión y control del servicio.

-¿Qué beneficios aporta vuestra actividad?

-Cuando reparamos un contenedor o una papelera estamos alargando su vida útil y ahorrando en recursos (metales, plásticos y agua), pero además contribuimos a una ciudad más limpia y una ciudadanía más satisfecha.

Pero el mayor beneficio sin duda es para los ayuntamientos que, al facilitar que empresas como Xarxa Ambiental sean quienes ejecuten ciertos servicios, se aseguran una gestión social eficiente, ahorran recursos (económicos y materiales) y posibilitan unas ciudades más limpias, amables e inclusivas.

-¿Qué representa para la empresa el ser finalista de estos premios?

-Es una gran alegría, evidentemente, y sin duda ayuda mucho recibir un reconocimiento a nuestro esfuerzo. En este sentido, queremos compartir esta nominación con todos aquellos que han trabajado con nosotros –clientes, proveedores, entidades financieras–, sin los que no estaríamos aquí.