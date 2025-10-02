De la Región de Murcia hacia el espacio exterior

Los cambios en el mundo, desde que el ser humano empezó a transformar los recursos de la naturaleza en medios técnicos que aumentaran su abanico de posibilidades, se producen en función de lo que permite hacer la tecnología existente en ese momento. Para que existiera, por ejemplo, el comercio internacional de nuestros días, fueron necesarios un gran número de innovaciones a lo largo de la historia que han provocado ‘la conquista’ de los cielos y los mares.

La Región de Murcia ya tiene una fuerte presencia en la tecnología naval que exhiben las Fuerzas Armadas de España, por ello desde la Consejería de Empresa y el Gobierno regional buscan impulsar el desarrollo de tecnologías duales -útiles tanto para el ámbito civil como para el militar- también en el ámbito aeroespacial.

Con esta meta, se habilitará en el antiguo aeropuerto de San Javier un centro tecnológico especializado en el desarrollo de aplicaciones satelitales y tecnologías aeroespaciales que albergará a ocho pequeñas y medianas empresas que irán rotando con las de otros programas, de manera que «un mayor número de compañías podrán utilizar sus programas de capacitación y asesoramiento», como destacan desde la Consejería de Empresa de la Comunidad.

Desde este departamento destacan que este nuevo centro será «una oportunidad única de diversificación económica, generación de empleo de calidad, especialización tecnológica y posicionamiento internacional». Sobre esto último añaden que la industria del aire tiene un marcado carácter global que puede abrir nuevos mercados a las empresas murcianas, así como atraer a la inversión extranjera.

Este nuevo espacio, integrado en el programa Caetra del Instituto de Fomento de la Región de Murcia (Info), permitirá recuperar las instalaciones del aeropuerto de San Javier y añadirle nuevas funcionalidades, como espacio de formación. Al mismo tiempo, es una gran oportunidad de crecimiento para las pymes de la Región.

Desde el Gobierno regional consideran que este es un sector «especialmente identificable con las tecnologías duales». «Las exigencias técnicas y operativas del sector aeroespacial impulsan el desarrollo de tecnologías avanzadas que posteriormente pueden ser adaptadas al mundo civil y militar», insisten. Ponen como ejemplo los sistemas de navegación de alta precisión, los de observación terrestre desde el espacio y las comunicaciones cifradas que sirven, además de para la ejecución de actuaciones militares, en otros campos como la automoción, la seguridad de la ciudadanía, la gestión de las infraestructuras o para los grupos de protección civil ante emergencias y desastres naturales.

Aunque el objetivo principal va a ser el desarrollo de aplicaciones basadas en datos satelitales, la creación de este centro tecnológico podría favorecer el desarrollo de técnicas que mejoren el equipamiento del Ejército en cuanto a drones, que hasta hace no mucho eran una de las carencias del Ejército español. No obstante, desde la Consejería señalan que ya hay empresas trabajando con estas tecnologías integradas en Caetra y en otros programas del Centro Europeo de Empresas e Innovación de Cartagena (CEEIC).

Destacan que el centro de operaciones tecnológicas integrará el programa del Info para cubrir las necesidades de la Armada y de la Academia General del Aire situada en San Javier, y de la población civil. «La importancia en el ámbito aeroespacial es tal que ahora el Ejército se denomina también del espacio», recuerdan desde la Consejería de Empresa.

Propósitos e ideas

Uno de los propósitos de Caetra es la colaboración y la construcción de sinergias entre las propias compañías y las administraciones públicas de España, pero también con organismos internacionales. Por ello, desde la Administración autonómica esperan trabajar con la Agencia Espacial Española (AEE) y la Agencia Espacial Europea (ESA) «para potenciar proyectos que respondan a necesidades y oportunidades en el mercado tecnológico».

Además de la acción empresarial, el centro tiene previsto llevar a cabo actividades de capacitación —de carácter teórico y práctico— que organizará el Servicio Regional de Empleo y Formación (SEF). La intención es implicar también a las universidades de la Región con programas vinculados al desarrollo de las mencionadas tecnologías.

En el terreno internacional, se está viviendo una carrera entre las potencias por desarrollar las inteligencias artificiales lo más rápido posible. Uno de los proyectos de Caetra que se va a poner en marcha próximamente es un programa de aceleración de IA aplicada al sector naval; la Armada Española colaborará estrechamente en la fase de integración de las soluciones tecnológicas desarrolladas.

La gestión del centro es responsabilidad del Info, pero para la toma de decisiones estratégicas «contaremos con la Academia General del Aire y el propio Ayuntamiento de San Javier», explican desde el Gobierno regional.

Puesta en marcha del centro

Para convertir las instalaciones del antiguo aeropuerto de San Javier en un centro tecnológico especializado se adecuarán las instalaciones del ‘Bloque Técnico’ (uno de los edificios del aeropuerto), de unos 700 metros cuadrados aproximadamente. El total de espacio utilizado, sin embargo, será de 4.000 m2. Según la Consejería de Empresa, no será necesario emplear otras instalaciones ni abordar la construcción de nuevas edificaciones, ya que esta es una manera de «dar vida de nuevo a espacios ya existentes y de darles un nuevo uso».

Para todo esto se emplearán 730.000 euros cofinanciados por la Comunidad Autónoma y en un 60% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder). La licitación para las obras de adecuación se inició el pasado 22 de septiembre.

«Caetra está abriendo un nuevo mercado de oportunidades»

María Isabel López Aragón, consejera de Empresa, Empleo y Economía Social

María Isabel López Aragón es consejera de Empresa, Empleo y Economía Social desde julio de 2024. Durante este tiempo ha cobrado mucha más importancia, por la situación geopolítica a nivel internacional, la actividad empresarial en torno al ámbito de la seguridad y la defensa y, por ello, se han impulsado desde su departamento programas como Caetra, que buscan fortalecer a las Fuerzas Armadas, pero también utilizar las tecnologías desarrolladas en el ámbito civil.

¿Qué criterios emplean para seleccionar a las empresas que participan en el programa Caetra?

Caetra está abierto a cualquier gran empresa tractora, pyme innovadora o emprendedor tecnológico que ofrezca o pueda ofrecer desarrollos tecnológicos duales. Lo extraordinario del programa es que está abriendo a muchas compañías un nuevo mercado en el que nunca se habían planteado que podrían tener cabida -defensa, seguridad y reconstrucción- y que tiene grandes oportunidades de negocio.

La Región se está situando de manera muy rápida como referencia en el impulso de las tecnologías duales

¿Cuánto dinero se ha invertido ya del presupuesto inicial de 16,5 millones de euros hasta 2026?

Avanza según los niveles previstos y le puedo confirmar que se va a ejecutar. Por ejemplo, en breve lanzamos convocatorias por un importe cercano a los 4 millones dedicados a I+D en tecnologías duales, certificación y homologaciones, así como el programa de retos tecnológicos, que pronto contará con una nueva edición.

¿Cuántos empleos se han generado hasta el momento gracias al programa?

Todavía no es posible tener datos sobre su impacto en el empleo por el plazo de tiempo tan corto que ha transcurrido desde su entrada en vigor. Sin embargo, sí que le puedo decir que por el momento hay 130 empresas que participan directamente en el programa Caetra y existen indicadores que reflejan que crece el número de entidades que especializan su actividad en el desarrollo de tecnologías duales, y el empleo de calidad que está surgiendo a raíz de las oportunidades de negocio detectadas también es creciente.

¿Están conformes con lo conseguido hasta ahora en materia de innovación?

Lo cierto es que la Región puede estar muy satisfecha por el talento que tiene y por la rapidez con la que está ganado espacio y situándose como referencia en el impulso de las tecnologías duales. Lo mejor de Caetra es que es un proyecto que ensancha a cada paso que damos, porque, como ya he señalado, en la Región confluyen tres ingredientes que pocos otros sitios tienen: una estrecha vinculación histórica con las Fuerzas Armadas, la experiencia de años trabajando en proyectos como la construcción de los submarinos S80 y un tejido de proveedores tecnológicos, nacidos de este proyecto, cuyo efecto tractor opera como activo en el impulso de la búsqueda constante de nuevos desarrollos tecnológicos para un sector en el que la autonomía estratégica es más necesaria que nunca.

Varios empresarios han comentado que sufren bastante durante los inicios porque no existen muchas ayudas para el emprendedor.

Para los emprendedores tenemos la cuota cero ampliada, con la que asumimos los dos primeros años de su actividad las cuotas de RETA y además le abonamos 1.000 euros para la puesta en marcha de su actividad; y para aquellos que necesiten hacer una inversión inicial también contamos con ayudas que pueden alcanzar los 7.000 euros. Además, tenemos ayudas específicas al perfil innovador y tecnológico. El Gobierno regional así lo entiende y en eso trabaja; en componer un esquema de ayudas que no existe en ninguna otra parte del territorio nacional.

¿Qué otras destacaría?

Por ejemplo, las ayudas a Empresas Innovadoras y de Base Tecnológica, que pueden apoyar durante cinco años a una startup y que ha permitido que seamos la segunda comunidad autónoma en sellos EIBT en España otorgados por ANCES. En todo caso, son muchos los servicios y ayudas -ya sea en forma de subvenciones o préstamos- que permiten a cualquier emprendedor poner en marcha su idea de negocio y encontrar inversores que la respalden para alcanzar otro nivel. Por tanto, lo que pediría a cualquier emprendedor que se ve solo a la hora de iniciar su proyecto es que acuda al Instituto de Fomento de la Región, donde encontrará toda la asistencia y apoyo que necesita para hacer su sueño realidad, además de ponerles en contacto con inversores privados.