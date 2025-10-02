Oposiciones 2025
Oposiciones 2025: en estas hay más plazas disponibles
El sector administrativo es el que demanda más puestos de trabajo
Aprobada la oferta de empleo público para 2025: un total de 36.588 plazas de las que 27.700 son de nueva creación
Oposiciones 2025: así será la gran oferta para acceder a miles de plazas de empleo público
María Rueda
Tal y como se pudo saber en julio, el Gobierno ha aprobado para este 2025 la oferta de Empleo Público (OPE), con un total de 36.588 plazas. Son muchas, pero de todos modos es un 9% menos que el año pasado, cuando se ofertaron más de 40.000.
Plazas para este año
Lo que sí supone un nuevo récord por quinto año consecutivo es el número de plazas de nuevo ingreso. Estas, que son un total de 27.697, son para la gente que nunca antes ha trabajado en ese sector, pero que cumple los requisitos necesarios.
Por otra parte, 8.891 son de promoción interna, es decir, para aquellos que quieran ascender a un puesto superior con más responsabilidad.
Además de esto, y como ya se ha hecho en años anteriores, un 10% de los puestos ofertados quedarán reservados para personas discapacitadas, entre ellas 538 para las que tengan discapacidad intelectual.
Un objetivo claro
El objetivo de esta OPE es reforzar servicios en oficinas de atención ciudadana, así como el Sepe, la Seguridad Social, la DGT, extranjería, Hacienda, Justicia o expedición del DNI. Es por ello que solo en este sector se ofertarán 26.889 plazas.
Dicho esto, el número de plazas queda repartido de la siguiente manera:
- Administración General del Estado: 26.889.
- Policía Nacional: 3.139.
- Guardia Civil: 3.713.
- Fuerzas Armadas: 2.847.
Oposiciones para el sector administrativo
Puesto que la Administración General del Estado tiene una gran oferta laboral este año, te presentamos algunas oposiciones asequibles a las cuales te puedes presentar y cuáles son los requisitos que piden:
- Auxiliar Administrativo del Estado: se trata de una oposición bastante asequible, ya que únicamente se requiere la ESO. Es una de las puertas de entrada más comunes a la administración pública y el tema de estudio es corto.
- Administrativo del Estado: aunque se trate de una opción similar a la anterior, en este caso necesitas disponer del título de Bachillerato. Además, debes saber que el temario es un poco más extenso que el de auxiliar.
- Gestión de la Administración Civil del Estado: en este caso se necesita un grado universitario. Por otra parte, aunque los temas sean más densos y técnicos, los sueldos son mejores.
- Técnico Auxiliar de Informática: se requiere el título de Bachillerato y los temas de estudio son bastante asequibles. Hay muchas plazas disponibles.
¿Cuándo se realizarán las pruebas de acceso?
Habitualmente, los exámenes se realizan entre tres y seis meses después de la publicación en el Boletín Oficial del Estado. Así pues, cabe estar atento al BOE o a otros portales oficiales para saber cuándo presentarte a la oposición que desees y prepararte lo mejor posible.
- Tabla de la cuantía de las pensiones en 2026: cuánto cobrarás según tu tipo de prestación
- Encarni Martín, clienta del despacho de Los Morancos: 'Tuve una corazonada y pensé que ellos no me iban a engañar
- Unos 3.000 vecinos de L'Hospitalet se manifiestan para reclamar más seguridad: 'Estamos hartos de ver cómo nuestros barrios se degradan
- Un nuevo paseo verde de 12.600 m² y un aparcamiento ocuparán los terrenos liberados por los FGC en Sabadell
- Así es el nuevo cobro en bares catalanes que podría generalizarse en España
- Miquel Carceller, profesor: 'Pedir trabajos ya no sirve, Chatgpt hace la reflexión y el alumnado pierde el tiempo
- Israel se prepara para asaltar la Flotilla de Gaza: 600 policías para detener a los activistas y siete hospitales en alerta
- La mayor extracción de amianto a gran escala de Catalunya traerá a Badia del Vallès empresas punteras