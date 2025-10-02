ERE de 91 despidos
Huelga en MM Fiber Packaging contra el cierre de la fábrica de Montcada
Los empleados de la factoría catalana harán huelga parcial desde el lunes contra la clausura y sus 91 despidos
MM Fiber Packaging cierra su fábrica de Montcada, despide a 91 trabajadores y se lleva la producción a Madrid
Los trabajadores de la fábrica de MM Fiber Packaging en Montcada irán a la huelga parcial a partir del lunes 6 de octubre para protestar contra el cierre de la factoría. Los empleados del fabricante de material de empaquetado para productos sanitarios tratarán así de presionar a la compañía para que eleve su oferta de indemnizaciones, que hasta ahora es insuficiente a ojos de los sindicatos. La dirección de MM Fiber Packaging está negociando un expediente de regulación de empleo (ERE) para despedir a 91 trabajadores, el 87% de la plantilla en Catalunya, ya que su intención es llevarse toda la producción a sus plantas en Madrid y dejar en Montcada únicamente una unidad administrativa.
La negociación del ERE supera el ecuador del periodo de consultas y desde el comité de empresa han optado por incrementar sus movilizaciones. A partir del lunes y hasta el fin de las negociaciones los empleados de Montcada están llamados a parar durante la mitad de su turno. Las cuantías que desde la compañía han puesto encima de la mesa para indemnizar a los afectados les parecen insuficientes a los trabajadores. Según explican fuentes de CCOO, la dirección les ofrece 25 días por año trabajado, con tope de 15 mensualidades. Un importe por encima del cese objetivo (20 días; 12 meses), pero por debajo del improcedente (33 días; 24 meses).
MM Fiber Packaging, según ha podido confirmar este medio de distintas fuentes, comunicó a la plantilla el pasado 2 de septiembre el inicio del expediente, que registró ante la autoridad laboral el pasado 10 de septiembre, dando así inicio al periodo de consultas. Es decir, el próximo 9 de octubre finalizan los 30 días que la ley concede a las partes para tratar de lograr un acuerdo y dicha negociación solo se alargará si así lo decide la dirección. En paralelo a la huelga convocada, desde el comité de empresa se ha reunido con la Generalitat de Catalunya y el Ayuntamiento de Montcada i Reixac para tratar de recabar su apoyo.
Fin de las negociaciones: 9 de octubre
El ere está registrado por causas organizativas y productivas y desde el comité alegan que si no alcanzan un acuerdo impugnarán los despidos, ya que consideran que no existe causa, ni pérdidas económicas y que el cierre únicamente obedece a una estrategia de ahorro de costes. La dirección de MM Fiber Packaging, consultada al inicio del expediente, declinó realizar declaraciones hasta el final del mismo.
Desde el comité de empresa alegan que la corporación los "ha dejado morir de manera premeditada" al dejar de invertir en los activos de la factoría de Montcada. El grupo empresarial de origen austríaco compró en 2022 la planta catalana, que llevaba funcionado desde mediados del siglo pasado. Entre la plantilla existe la creencia que les adquirieron por su cartera de clientes, ya que surten de material de empaquetado a gigantes de la 'farma' como Grífols o Almirall, y que ahora se deshacen de la unidad productiva.
En lo que va de 2025, un total de 6.057 empleados han perdido su puesto en Catalunya a través de eres. Son un 63,4% más que en el mismo periodo del año pasado, según los últimos datos recopilados por el Departament de Treball. A la espera de cómo evolucione la segunda mitad del año, el actual ya apunta a ser uno de los de mayor volumen de despidos colectivos de la última década.
