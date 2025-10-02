Lorena Álvarez, economista, revela cómo calcular tu capacidad de ahorro con este sencillo paso

El ahorro en estos tiempos es una utopía para miles de trabajadores que a duras penas ganan lo suficiente para costear cada mes y no tienen más opción que vivir al día por culpa de unos sueldos bajos y un aumento del coste de vida en todos los aspectos, desde la vivienda, hasta la compra semanal en el supermercado.

Sin embargo, el objetivo de conseguir ahorrar cierto dinero para conseguir ese colchón que permite dormir cada noche con tranquilidad no desaparece. Con este objetivo ha explicado la economista y profesora Lorena Álvarez cómo calcular la capacidad de ahorro de cada persona de forma sencilla, "sin trampa ni cartón", en un vídeo de su canal de YouTube, 'Tu Rincón Financiero'.

Lo primero de todo es calcular de forma aproximada "cuánto hemos ido cobrando en los cinco últimos años" para tener una perspectiva general de la capacidad de ingresos, aunque si se lleva cobrando un sueldo menos tiempo, también se puede adaptar. Basta con sumar los ingresos de cada mes para conocer el dinero ingresado en cada caso.

Después, hay que ver cuánto dinero había antes de este período y compararlo con el saldo actual para descubrir el ahorro neto acumulado: "Qué saldo tenía, imaginado, 3.000 euros. Hay que ir al día de hoy y ver qué saldo tiene vuestra cuenta, por ejemplo 7.000 euros", expone.

"El próximo paso es restar los 7.000 euros de hoy, menos los 3.000 euros que tenía, tenemos el ahorro que hemos conseguido en estos años", apunta con un ejemplo la joven experta. En este momento llega "la prueba del algodón": hay que comparar el ahorro con los ingresos. "Lo haremos con una ratio muy sencillita. En el numerador de la fracción situamos los ahorros que hemos generado, y lo dividimos entre los ingresos de todos estos años", expone Álvarez.

Una vez ya ha salido el número, hay que multiplicarlo por 100 para conseguir el valor porcentual para obtener el "porcentaje que hemos conseguido ahorrar de media en estos años".

El resultado puede sorprender a más de uno, aunque en el caso de que la cifra sea inferior a la esperada, Álvarez hace un llamamiento a no desesperarse: "Si obtienes un porcentaje, una ratio muy bajita, no te preocupes, este ejercicio no es para desanimarte, es solo para darte información, porque como ya he dicho en otros vídeos, la información es oro", indica en el vídeo.

Esto es solamente el paso inicial para empezar a tener un mayor control de las finanzas personales y ser conscientes de la realidad de nuestra economía para actuar en consecuencia.