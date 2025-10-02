Una empresa catalana crea las primeras moléculas artificiales capaces de editar genes mejor que las naturales

Su objetivo de fondo siempre ha sido que la edición genética pueda tratar enfermedades aun sin cura. Sin embargo, no es la primera vez que por el camino encuentran una forma de mejorar la edición genética en sí. Y, esta vez, lo han hecho a lo grande: con un hallazgo pionero a nivel mundial que ha terminado publicado en la revista Nature Biotechnology, una de las publicaciones del prestigioso grupo Nature. La empresa catalana Integra Therapeutics, junto al departamento de medicina y ciencias de la vida de la Universidad Pompeu Fabra (UPF) y el Centro de Regulación Genómica (CRG), ha dado con unas proteínas sintéticas capaces de editar el genoma humano de forma más eficiente de lo que lo hacen las naturales.

Lo han conseguido empleando inteligencia artificial (IA), una tecnología que les ha permitido entrenar un modelo, procesar grandísimas cantidades de datos y generar estas nuevas proteínas a partir de las originales. El único precedente de algo parecido es una investigación en Estados Unidos que utilizó esta tecnología para crear proteínas sintéticas capaces de editar el genoma, pero que no logró que estas fueran mejores que las naturales. En cambio, es la primera vez que se hace algo así en Europa.

Para explicarlo de forma simple, la edición genómica se logra habitualmente utilizando proteínas naturales (organismos vivos y con funciones biológicas) que modifican el ADN de una persona. En el caso de Integra Therapeutics, ha basado su investigación en unos sistemas concretos que se han demostrado muy prometedores (se llaman PiggyBac) en esta tarea. La ventaja es que permiten introducir grandes secuencias de ADN en el genoma; el contratiempo, que hay poca variedad y queda mucho por descubrir.

Terapia contra el cáncer

De hecho, lo que perseguía esta investigación era encontrar secuencias desconocidas de esta PiggyBac, y las encontraron. Una, en particular, tenía una alta actividad en un tipo de células cruciales para terapias contra el cáncer. Incluso así, decidieron ir más allá y entrenar un modelo de inteligencia artificial para que combinara estas moléculas ya existentes y creara secuencias nuevas y con actividad mejorada. El enfoque –asegura Integra en un comunicado– optimizó una de las existentes y demostró que estas variantes eran compatibles con la plataforma que está desarrollando esta empresa.

Esto, apunta la cofundadora y consejera delegada de la ‘startup’, Avencia Sánchez-Mejías, “abre el camino a revolucionar el campo de la edición genética y las terapias avanzadas” y consolida, además, la posición de esta empresa con sede en Barcelona “en la vanguardia de las terapias genéticas y el uso de herramientas innovadoras como la aplicación de IA en el diseño de proteínas”.

Esta compañía fundada por Sánchez-Mejías y el doctor Marc Güell en 2020, está haciendo las primeras pruebas de su plataforma de edición genética con una enfermedad pediátrica sin cura actualmente. Hace apenas unas semanas, han cerrado un acuerdo de financiación por el que han recibido 10,7 millones de euros del fondo de capital riesgo del Consejo Europeo de Innovación (EIC) y del Banco Europeo de Inversiones (BEI), del CDTI y de inversores privados que ya habían apostado antes por la empresa como AdBio Partners, Columbus Venture Partners, Invivo Partners o Takeda Ventures.