SECTOR INMOBILIARIO
El Gobierno se reúne con las comunidades para tratar el nuevo Plan Estatal de Vivienda
Las comunidades gobernadas por el PP han rechazado el texto, aunque el sector considera que es bueno
La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, se reunirá este jueves en Madrid con los consejeros de todas las comunidades en una Conferencia Sectorial para abordar el futuro Plan Estatal de Vivienda para 2026-2030, que el Ejecutivo aprobará en diciembre a través de real decreto-ley y aspira a movilizar 7.000 millones de euros en inversiones. El primer borrador, aún en trámite de alegaciones, no ha contado con el apoyo del las regiones gobernadas por el PP, aunque las empresas mantienen que es un buen texto.
Este 'megaplán' que decide la política de ayudas estatales al sector residencial durante los próximos cinco años está cofinanciado en un 60% por el Ministerio de Vivienda y en un 40% por las comunidades autónomas. De los cerca de 7.000 millones de euros que pondrá encima de la mesa, el 40% serán subvenciones a la promoción de vivienda protegida —siempre y cuando conserve la protección de forma vitalicia—, el 30% se destinará a la rehabilitación de los edificios existentes y el 30% restante serán ayudas a la demanda, entre ellas las últimas anunciadas por el presidente Pedro Sánchez, el alquiler con opción y a la compra en zonas rurales.
Suscríbete para seguir leyendo
- Tabla de la cuantía de las pensiones en 2026: cuánto cobrarás según tu tipo de prestación
- Encarni Martín, clienta del despacho de Los Morancos: 'Tuve una corazonada y pensé que ellos no me iban a engañar
- Un nuevo paseo verde de 12.600 m² y un aparcamiento ocuparán los terrenos liberados por los FGC en Sabadell
- Así es el nuevo cobro en bares catalanes que podría generalizarse en España
- Israel se prepara para asaltar la Flotilla de Gaza: 600 policías para detener a los activistas y siete hospitales en alerta
- Israel asalta los barcos de la Flotilla de Gaza en aguas internacionales y detiene a los activistas
- La inmobiliaria Engel & Völkers deberá pagar 16 millones de euros por emplear como falsos autónomos a sus comerciales en Barcelona
- Iván Rojo, primer expulsado de 'OT 2025', tras la polémica: 'Si ha habido alguna manera de expresarme que haya podido herir a alguien, me disculpo