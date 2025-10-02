La firma de capital riesgo Asabys absorbe el fondo Alta Life Sciences para ganar músculo inversor en salud y ciencia en España

La receta circula desde hace tiempo. Primero, para que las start-ups crezcan de verdad se necesitan fondos con más capacidad de inversión. Segundo, restar dígitos al 99% de empresas que son pequeñas o medianas en España pasa por aumentar el volumen de capital que llega al tejido. Y, tercero, es momento de fusiones en el mercado financiero. Prueba de todo ello –y de alguna cosa más– es la última operación llevada a cabo por uno de los fondos de inversión de referencia en el sistema empresarial catalán de la salud y las ciencias de la vida: absorber a uno de sus competidores.

Asabys ha integrado en su operativa a la filial de AltamarCAM Partners dedicada a este sector. Es decir, que lo que se llamaba hasta ahora Aliath Bioventures pasa a ser Asabys. Y, consecuentemente, también su fondo estrella: Alta Life Sciences Spain.

Por ahora, los fondos Sabadell Asabys Health Innovation Investments I, Sabadell Asabys Health Innovation Investments II y Alta Life Sciences seguirán funcionando como entes independientes, y conservarán su presencia en los capitales de las empresas como hasta ahora. La diferencia es que detrás estará la misma gestora, que ya trabaja en el lanzamiento de un fondo conjunto para empezar a operar como una sola figura.

“Hay un encaje cultural muy grande y tenemos muy buena relación, al final hemos hecho 3 conversiones juntos en los últimos años, y, por lo tanto, ya nos sentamos juntos en los consejos de algunas participadas [Deepull, Ona e Inbrain]”, contextualizan Clara Campàs y Josep Ll. Sanfeliu, cofundadores y socios directores de Asabys. Lo ven, además, como “un movimiento natural: no tiene sentido que en España haya tantas gestoras pequeñas que hagan cosas diferentes”. Más en este momento que vive Europa, de búsqueda de “autonomía estratégica” con “gestoras más grandes” y mayor “músculo para levantar fondos”.

El acuerdo, que supone que Montserrat Vendrell y José María Fernández, de AltamarCAM, pasen a ser socios de Asabys, implica que la firma resultante gestione una cartera total equivalente a 400 millones de euros. La ambición, de todos modos, es situarse en los 500 millones de euros en 2026 y en los 1.000 millones pasados unos años.

Escalado de Barcelona

Esto los coloca por encima de otras gestoras de fondos europeas, lo que, según ellos, es positivo también para Barcelona: con Francia y Alemania viviendo turbulencias varias, España puede coger una posición más sólida en este sector a ojos de Bruselas.

A la práctica, el acuerdo supone que las 5 personas que trabajaban para Aliath Bioventures se incorporen al equipo de Asabys, que tiene sus oficinas en el edificio Pier07 del Tech Barcelona, en la Via Laietana de la capital catalana. Pasarán a ser una plantilla de 17 trabajadores.

“Crecemos y queremos incorporar a este equipo, no para hacer un fondo un poco más grande y luego otro y otro, sino también para llevar a cabo otras estrategias de inversión”, sostienen los mismos socios, que se refieren a poder participar en rondas más altas para compañías en fases más avanzadas o crear fondos concretos especializados en convertir investigación científica en una empresa, lo que se conoce como transferencia tecnológica. “Todo esto es solo el inicio de un plan para liderar la actividad de inversión en este campo en el sud de Europa”, concluyen.