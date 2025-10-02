Confirmado por el SEPE: una ayuda de 600 euros durante 4 meses para trabajos temporales en este sector

El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) ha confirmado la plena operatividad de una prestación vital que actúa como un salvavidas económico para uno de los colectivos más vulnerables y castigados por la temporalidad endémica en España: los trabajadores del sector cultural y artístico. Una temporalidad (general) que, aunque haya bajado en los últimos tiempos, sigue por encima de la media europea.

Se trata de la Prestación Especial para Artistas, una medida clave que busca mitigar la intermitencia laboral que caracteriza a profesionales de las artes escénicas, audiovisuales y musicales, incluyendo a sus técnicos y auxiliares. Esta ayuda ofrece hasta 600 euros al mes durante un periodo máximo de cuatro meses (120 días).

Requisitos y cuantía

La prestación fue implementada mediante el Real Decreto-ley 1/2023 y está disponible para aquellos profesionales que no tienen derecho a la prestación contributiva ordinaria por desempleo.

Concierto de Maria Arnal en el Teatre Grec de Barcelona. / Zowy Voeten / EPC

Para acceder a ella, se debe cumplir uno de estos dos requisitos de cotización específicos:

Acreditar un mínimo de 60 días cotizados en la actividad artística en los 18 meses anteriores a la situación de desempleo.

en la actividad artística en los a la situación de desempleo. O bien, 180 días cotizados en la actividad artística en los seis años anteriores.

La cuantía es flexible y depende de las bases de cotización. Si la media diaria de la base de cotización de los últimos 60 días supera los 60 euros, se percibirán los 600 euros (100% del IPREM). Si es inferior a ese umbral, la ayuda será de 480 euros (80% del IPREM). Además, la prestación cotiza para la jubilación sobre la base mínima, aportando un extra de seguridad a un sector históricamente desprotegido.

Contexto económico: la temporalidad y el sector cultural

Esta medida no es casual. Responde a una necesidad estructural en el mercado laboral español. Según los últimos datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) del INE, aunque el empleo total en España muestra una tendencia positiva, la temporalidad sigue siendo una asignatura pendiente pese a su significativo descenso en 21.000 personas.

Varias personas, haciendo cola junto a una oficina de empleo. / Archivo

De hecho, la volatilidad y los fines de contrato temporal son la causa de más de la mitad del nuevo desempleo en el país. En este escenario de precariedad, el sector cultural es un termómetro sensible:

El empleo cultural en España ha crecido, alcanzando cifras en torno a 723.300 personas ocupadas , según datos de 2023 del Ministerio de Cultura, pero sigue siendo un nicho con alta intermitencia y un porcentaje de trabajadores no asalariados superior a la media.

en España ha crecido, alcanzando cifras en torno a , según datos de 2023 del Ministerio de Cultura, pero sigue siendo un nicho con y un porcentaje de trabajadores superior a la media. La nueva prestación reconoce esta realidad, estableciendo un paraguas de protección social que ya era demandado desde hace años por los gremios de artistas, técnicos y auxiliares, cuyas carreras se construyen a base de contratos cortos o "bolo a bolo".

En resumen, la nueva ayuda del SEPE es una pieza clave en el mapa de la protección social, diseñada quirúrgicamente para aliviar la precariedad de un sector vital para la economía y la sociedad, pese a que, en términos generales, el empleo se encuentre en una buena situación, con el curso arrancando con 31.000 ocupados más y 5.000 parados menos, el mejor septiembre desde 2021.

Para acceder a esta ayuda, los interesados deben solicitarla a través de la sede electrónica del SEPE o en sus oficinas.