Coyuntura turística
Catalunya es la única comunidad que recibió menos turistas en julio y agosto
La región cede visitantes internacionales un año más y cuantifica 4,5 millones de turistas, un 10% menos que en el mismo periodo de 2017
España vuelve a batir récord de turistas este verano después de crecer un 2,9% en agosto
A pesar del crecimiento del turismo en el conjunto del país este verano, la principal comunidad receptora de turistas extranjeros, Catalunya, vuelve a perder visitantes un verano más. Si el año pasado recibía 8,8% menos de visitantes que en julio y agosto de 2017, el mejor verano de la historia para el sector, este año ha sido peor: entre los dos meses de la 'temporada alta' llegaron a la región 4,5 millones de visitantes, un 10% menos que hace ocho años.
En concreto, en julio, la comunidad recibió 2,3 millones de turistas, un 1,2% menos que un año antes. Y en agosto la situación se agravó: llegaron a Catalunya 2,1 millones de visitantes, un 4,1% menos que un año antes, según los datos publicados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE).
Catalunya es la única comunidad que pierde turistas en estos dos meses y ensancha cada vez más la diferencia con Illes Balears, la principal región receptora de visitantes durante este periodo, que crece un 2,2%, hasta sumar un total de 5,09 millones de visitantes extranjeros.
Menos gasto
Esa menor llegada de visitantes hace mella también en el gasto que dejan en el territorio, aunque en términos generales la cuantía es inferior por la menor llegada de turistas, el gasto medio por persona empieza a crecer. En julio la inyección turística en Catalunya fue de 3.287 millones de euros, un 5,21% más que hace un año, y en agosto, de 3.111, un 1,79% más que hace un año. Se trata de un 11% y un 12% menos, respectivamente, que el gasto de 2017 actualizado con la inflación.
Si se realiza el mismo ejercicio sobre el gasto medio por turista, la diferencia es positiva: los turistas extranjeros se gastaron 1.398 euros este mes de julio, casi 20 euros más que el gasto medio actualizado a la inflación de hace ocho años, mientras que en agosto la diferencia es de casi 120 euros, con una inyección personal de 1.423 euros.
Desestacionalización
En el acumulado de los ocho primeros meses, Catalunya recibió 13,79 millones de turistas, prácticamente los mismos que en el mismo periodo del año anterior (13,75 millones). De esta forma, la comunidad se mantiene como la primera región por número de turistas, por delante de Illes Balears (11,5 millones y un 3,3% más) y Canarias (10,3 millones y un aumento del 4,5%).
En los cuatro primeros meses del año la tendencia en Catalunya fue de crecimiento, mientras que en los cuatro siguientes, que coinciden con los meses de primavera y verano, ocurrió lo contrario. Esto podría atribuirse a una tendencia hacia la desestacionalización de este sector, como reclama la industria, aunque habrá que ver en los próximos meses si ese rumbo se consolida.
