Catalunya vive un inicio de curso de 'notable' y suma 14.000 ocupados

Catalunya sumó este pasado mes de septiembre 14.869 afiliados a la Seguridad Social, hasta consolidar un total de 3,86 millones de trabajadores en activo. Ha sido un inicio de curso de 'notable', registrando el tercer mayor incremento de afiliados en un septiembre -solo 2020 y 2024 fueron mejores- de toda la serie histórica. Como es habitual para estas fechas, el sector educativo ha tirado del empleo y Barcelona ha compensado el efecto final de vacaciones que han sufrido el resto de provincias.

El paro, por su parte, descendió en septiembre respecto a agosto en 5.293 personas, hasta un total de 322.072 catalanes apuntados en las listas del Sepe. El descenso registrado no es muy abultado, pero teniendo en cuenta que en la mayoría de arranques de curso el paro sube o baja mucho menos, el dato de este año es notable.

Como en muchos otros aspectos, Catalunya vivió este inicio de curso dos realidades: la del área metropolitana de Barcelona y la del resto. La capital es, laboralmente hablando, un remanso de estabilidad. Lo que tiene aspectos positivos -se destruye menos empleo en los meses más flojos-, pero también negativos -se crea menos empleo en los meses más buenos-.

La desestacionalización del turismo que llega por millones a Barcelona provoca que ese factor no dibuje grandes altibajos en la cifra de ocupados, algo que no sucede en el resto de provincias. Y es que si Girona, Tarragona y Lleida a principios de verano destacaban por sus nutridas aportaciones al empleo, ahora ha finalizado la temporada turística y la recogida de gran parte de la fruta y han aflorado los números rojos.

Mientras Barcelona ganó este septiembre 41.018 ocupados, explicados principalmente por el reinicio de clases, lo que implica la reapertura de academias, comedores escolares, actividades extraescolares y demás empresas de la órbita educativa. Mientras que Girona perdió 14.357 afiliados; Tarragona, 6.622, y Lleida, 5.169.

En este sentido, Barcelona ha creado casi tanto empleo como Madrid (+45.903) y entre las dos se han erigido como los principales motores de ocupación.

Las perspectivas para el último trimestre del año son agridulces. Octubre probablemente será un buen mes, si reproduce el patrón habitual, mientras que noviembre y diciembre suelen dejar saldos negaetivos. Cómo de bueno sea uno y cómo de malo sean los otros dos dibujará la nota final del mercado laboral catalán este 2025.

Hasta ahora un buen año para el empleo, en el que Catalunya ha ganado algo más de 75.000 afiliados y ha perdido casi 10.000 parados. El diferencial entre uno y otro indicador -aunque parezca contradictorio, no son vasos totalmente comunicantes- se explica por el factor inmigración.

Y es que los nacidos fuera de España están siendo uno de los principales motores de crecimiento de la ocupación durante el presente ciclo expansivo de la economía, que suma en este inicio de curso un lustro en positivo.