Mercado laboral
Catalunya vive un inicio de curso de 'notable' y suma 14.000 ocupados
El paro baja en 5.293 personas, un aumento leve pero en un mes en el que habitualmente repunta
España suma 31.000 ocupados y pierde 5.000 parados en su mejor septiembre desde 2021
Catalunya sumó este pasado mes de septiembre 14.869 afiliados a la Seguridad Social, hasta consolidar un total de 3,86 millones de trabajadores en activo. Ha sido un inicio de curso de 'notable', registrando el tercer mayor incremento de afiliados en un septiembre -solo 2020 y 2024 fueron mejores- de toda la serie histórica. Como es habitual para estas fechas, el sector educativo ha tirado del empleo y Barcelona ha compensado el efecto final de vacaciones que han sufrido el resto de provincias.
El paro, por su parte, descendió en septiembre respecto a agosto en 5.293 personas, hasta un total de 322.072 catalanes apuntados en las listas del Sepe. El descenso registrado no es muy abultado, pero teniendo en cuenta que en la mayoría de arranques de curso el paro sube o baja mucho menos, el dato de este año es notable.
Como en muchos otros aspectos, Catalunya vivió este inicio de curso dos realidades: la del área metropolitana de Barcelona y la del resto. La capital es, laboralmente hablando, un remanso de estabilidad. Lo que tiene aspectos positivos -se destruye menos empleo en los meses más flojos-, pero también negativos -se crea menos empleo en los meses más buenos-.
La desestacionalización del turismo que llega por millones a Barcelona provoca que ese factor no dibuje grandes altibajos en la cifra de ocupados, algo que no sucede en el resto de provincias. Y es que si Girona, Tarragona y Lleida a principios de verano destacaban por sus nutridas aportaciones al empleo, ahora ha finalizado la temporada turística y la recogida de gran parte de la fruta y han aflorado los números rojos.
Mientras Barcelona ganó este septiembre 41.018 ocupados, explicados principalmente por el reinicio de clases, lo que implica la reapertura de academias, comedores escolares, actividades extraescolares y demás empresas de la órbita educativa. Mientras que Girona perdió 14.357 afiliados; Tarragona, 6.622, y Lleida, 5.169.
En este sentido, Barcelona ha creado casi tanto empleo como Madrid (+45.903) y entre las dos se han erigido como los principales motores de ocupación.
Las perspectivas para el último trimestre del año son agridulces. Octubre probablemente será un buen mes, si reproduce el patrón habitual, mientras que noviembre y diciembre suelen dejar saldos negaetivos. Cómo de bueno sea uno y cómo de malo sean los otros dos dibujará la nota final del mercado laboral catalán este 2025.
Hasta ahora un buen año para el empleo, en el que Catalunya ha ganado algo más de 75.000 afiliados y ha perdido casi 10.000 parados. El diferencial entre uno y otro indicador -aunque parezca contradictorio, no son vasos totalmente comunicantes- se explica por el factor inmigración.
Y es que los nacidos fuera de España están siendo uno de los principales motores de crecimiento de la ocupación durante el presente ciclo expansivo de la economía, que suma en este inicio de curso un lustro en positivo.
Suscríbete para seguir leyendo
- Tabla de la cuantía de las pensiones en 2026: cuánto cobrarás según tu tipo de prestación
- Encarni Martín, clienta del despacho de Los Morancos: 'Tuve una corazonada y pensé que ellos no me iban a engañar
- Un nuevo paseo verde de 12.600 m² y un aparcamiento ocuparán los terrenos liberados por los FGC en Sabadell
- Así es el nuevo cobro en bares catalanes que podría generalizarse en España
- Israel se prepara para asaltar la Flotilla de Gaza: 600 policías para detener a los activistas y siete hospitales en alerta
- Israel asalta los barcos de la Flotilla de Gaza en aguas internacionales y detiene a los activistas
- La inmobiliaria Engel & Völkers deberá pagar 16 millones de euros por emplear como falsos autónomos a sus comerciales en Barcelona
- Iván Rojo, primer expulsado de 'OT 2025', tras la polémica: 'Si ha habido alguna manera de expresarme que haya podido herir a alguien, me disculpo