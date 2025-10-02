Javier Linares, experto en finanzas personales: “La vieja receta de trabajar y ahorrar ya no funciona”

Javier Linares es un experto en finanzas que dedica sus redes sociales a dar consejos y explicar fenómenos económicos. En uno de sus últimos vídeos, ha hablado de la situación de la vivienda ahora mismo en España y a qué se debe que esté así, entre otras cosas.

“Todo sube de precio, excepto tu sueldo”

“¿Podré comprarme una casa algún día?”, es lo que se pregunta Linares al principio del vídeo después de mirar los precios en Idealista. Y es que, tal y como ha continuado, “en 2019 una vivienda media de 100 m² podría costar unos 270.000 euros en Madrid”. En 2025, en cambio, “esa misma vivienda cuesta 354.000 euros”, ha afirmado.

Al final, tal y como ha asegurado el experto, “todo sube de precio, excepto tu sueldo”. Claros ejemplos de ello son los domicilios, los coches, la compra... entre todo lo que nos rodea.

La inflación como causante

El experto en finanzas personales ha hablado de la inflación como causa de la subida de precio de cualquier cosa. Según él, no es nada más y nada menos que el hecho de que “todo sube de valor, porque principalmente el euro y el dólar cada vez valen menos”.

Por este motivo, y como tu sueldo no sube a la misma proporción que los precios, el resultado es un empobrecimiento progresivo.

Por otra parte, Linares ha asegurado que “los impuestos no paran de subir” y “la recaudación de Hacienda está en máximos históricos”.

Lo que quiere decir con esto, en otras palabras, es que la idea de trabajar mucho y ahorrar una parte del sueldo para poder vivir el día de mañana ya no funciona.