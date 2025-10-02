Un abogado denuncia a España ante la UE por la tributación de los nómadas digitales y los emprendedores internacionales

El abogado alicantino Víctor Riera ha denunciado a España ante la Comisión Europea por lo que considera una discriminación contra los nómadas digitales, emprendedores internacionales y profesionales altamente cualificados que se instalan en el país y deciden acogerse al denominado régimen de impatriados. Es decir, la conocida como Ley Beckham, que permite que estos contribuyentes solo paguen el Impuesto de la Renta por los ingresos que generan y no por el conjunto de su patrimonio mundial, como ocurre con el resto de ciudadanos con residencia fiscal.

La ley se hizo con el objetivo de que la fiscalidad no se convirtiera en un impedimento a la hora de atraer talento internacional, que llevara a estos profesionales a instalarse en otros estados. Sin embargo, a juicio de Riera, contiene una pequeña trampa. En concreto, a pesar de que son legalmente residentes en España, la normativa que se les aplica es la de no residentes, con lo que no pueden declarar la vivienda en la que residen como vivienda habitual.

De esta forma, la casa computa a efectos tributarios como una segunda residencia, lo que significa que están obligados a pagar como renta imputada el 2 % de su valor catastral. Además, esta catalogación de la vivienda también imposibilita que los acogidos a este régimen puedan aplicarse la exención correspondiente en el Impuesto sobre el Patrimonio, lo que también les obliga a pagar más.

Para Riera se trata de una infracción del derecho a la libertad de movimiento de las personas y los capitales que consagra el tratado de la Unión Europea y, además, se basa en una ficción, ya que difícilmente estos contribuyentes podrán conseguir un rendimiento económico de su casa, cuando es su residencia habitual.

El precedente de los eurofuncionarios

No es la primera vez que Riera decide acudir a Bruselas por una cuestión similar. El letrado alicantino ya logró que la Comisión Europea abriera un procedimiento de infracción contra España al considerar que los funcionarios europeos sufrían esta misma discriminación. En este caso, el régimen de los trabajadores de instituciones europeas permite que estos puedan seguir siendo residentes fiscales en su país, con independencia de que vivan en España, como les ocurre a los trabajadores de la Oficina Europea de Propiedad Intelectual (EUIPO), que tiene su sede en Alicante.

De esta forma, solo debe tributar ante el fisco español por los ingresos que generen en este país. Sin embargo, por su condición de no residentes fiscales, no se les permitía declarar la casa en la que vivían en España junto a su familia como vivienda habitual, lo que suponía pagar una factura fiscal más elevada.

En este caso, como señala Riera, la situación resulta aún más sangrante porque los impatriados sí tienen la condición de residentes fiscales en el país, aunque se les aplique la regulación de no residentes. El propio abogado destaca en su denuncia el problema que supone unificar dos reglas en un mismo caso, pero, como apunta en su escrito, para evitar esta discriminación ni siquiera sería necesario cambiar la ley, bastaría con que se interpretara de forma diferente.

Sin embargo, tanto la Agencia Tributaria, como el Tribunal Económico Administrativo Central (TEAC) vienen aplicando hasta el momento la interpretación menos favorable a estos contribuyentes.

La conocida como Ley Beckham se aprobó en el año 2005 a raíz del fichaje del popular jugador de fútbol por parte del Real Madrid, con el objetivo de que la fiscalidad no impidiese atraer talento internacional a España. A pesar del revuelo que generó en su día, el denominado régimen de impatriados ha encontrado ahora una nueva utilidad para conseguir atraer al país nómadas digitales –trabajadores altamente cualificados que pueden trabajar desde cualquier parte del mundo gracias al teletrabajo–, altos directivos o, por ejemplo, emprendedores del sector de las nuevas tecnologías.

Según expone Víctor Riera en su escrito a la Comisión Europea, la administración española pone el énfasis "en la condición del contribuyente", cuando debería centrarse en la realidad de la vivienda.