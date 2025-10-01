El Banco Europeo de Inversiones toma el pulso a la crisis de vivienda

La constatación de que la crisis de la vivienda ya no es una preocupación local, ni un problema exclusivo de grandes capitales, lleva tiempo sobre la mesa. La falta de hogares asequibles se ha convertido en un desafío estructural que atraviesa toda Europa,"desde Copenhague hasta Lisboa, y que amenaza con desbordar a los Estados. En este escenario, The District, el congreso inmobiliario líder en el sur de Europa que reúne en Barcelona a los principales actores del sector, situó este miércoles el acceso a la vivienda en el centro del debate.

El foco recayó en el Banco Europeo de Inversiones (BEI), el brazo financiero de la Unión Europea, que quiere jugar un papel decisivo en la respuesta. “La demanda de nuevas viviendas en Europa alcanza los 2,3 millones de unidades anuales, pero solo se conceden 1,4 millones. La situación es insostenible”, advirtió Elena Campelo, jefa de la división de Desarrollo Urbano del BEI, durante su intervención.

El plan del BEI: innovación, inversión y vivienda asequible

En este contexto, El BEI, presidido por la exministra española Nadia Calviño, ha diseñado una hoja de ruta que pivota sobre tres grandes ejes que aboga por impulsar la innovación en el sector de la construcción, movilizar más inversión y apoyar de forma directa la promoción de vivienda asequible.

En el primer ámbito, la entidad apuesta por la modernización tecnológica de un sector que, recordemos, es uno de los menos dinámicos y productivos de nuestra economía. “Necesitamos que se incorpore más investigación y automatización”, señaló Campelo.

En lo financiero, el BEI se ha comprometido a incrementar su tasa de inversión actual (0,2%), canalizando fondos a través de la banca comercial para crear nuevas líneas de crédito destinadas a la vivienda de mercado. Y en cuanto a impacto, anunció un presupuesto de 3.000 millones de euros para apoyar la construcción de un millón de hogares en los próximos cinco años.

“Además, se están explorando fórmulas para garantizar que estas promociones sean realmente asequibles y no queden atrapadas en la especulación inmobiliaria”, subrayó Campelo, sin dar todavía detalles concretos sobre los mecanismos de control.

Así, aunque la vivienda no es una competencia exclusiva de la Unión, la magnitud de la crisis ha empujado a las instituciones comunitarias a implicarse. En 2024, la Comisión creó por primera vez una cartera específica de vivienda, encabezada por el danés Dan Jørgensen, y el Parlamento Europeo constituyó una comisión especial con mandato para elaborar un informe de propuestas legislativas y financieras.

Una crisis compartida en Europa

Ahora, parte de esos esfuerzos empiezan a ver la luz, en una feria en la que sus testimonios confirmaron que el déficit habitacional es compartido. Desde Italia, Paola Delmonte (Confindustria Assoimmobiliare) describió un “cóctel molotov” de salarios bajos, alquileres altos y falta de nuevo stock que complica el acceso a un hogar para los jóvenes. En Alemania y Países Bajos, la vivienda asequible se ha convertido en prioridad política, con programas que han permitido sumar más de 15.000 unidades de alquiler social desde 2019.

El Reino Unido, por su parte, está apostando fuerte por el modelo build to rent y ultima la creación de un UK Housing Bank, un vehículo público-privado pensado para atraer capital institucional con fórmulas como la propiedad compartida (shared ownership). “Allí hay un mayor entendimiento de la necesidad de asociarse con inversores institucionales”, señaló Stanimira Milcheva, experta del Ministerio de Vivienda británico.

El reto español: un déficit crónico

Sin embargo, a pesar de compartidos, los retos cobran su propia envergadura en cada país. Y en España, la mayor urgencia pasa por paliar el déficit de vivienda asequible.

Desde el sector recuerdan que el 80% de la vivienda asequible construida hasta ahora ha sido promovida por entidades privadas, y ahora, los actores piden un marco más estable que les permita multiplicar la oferta. “Las asociaciones público-privadas son clave. Tenemos suelo y recursos. Lo que falta es un marco regulatorio claro y ágil”, defendió Jaime Hugas, cofundador y CoCEO de Conren Tramway, que mira con expectación al nuevo Plan Estatal de Vivienda previsto para diciembre.

Pedro Fuster, director de Real Estate en Deloitte España, advirtió de que el desequilibrio entre salarios y precios amenaza la sostenibilidad del mercado: “En los últimos 15 años hemos construido menos, mientras la demanda crece. Entre 2016 y 2021, los salarios apenas subieron un 6%, frente al 15% de aumento en el precio de la vivienda”.

En la misma línea, Manel Rodríguez, consejero delegado de Alas Vivienda Asequible, alertó de la lentitud del mercado: “Una promoción tarda entre tres y cinco años en arrancar. Estamos en un punto crítico y necesitamos un acuerdo global que contemple más regulación, aumento de la oferta y una cooperación real entre lo público y lo privado”.