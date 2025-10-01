Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Roman presenta el nuevo espacio de creatividad y comunicación digital en Madrid

La nueva oficina consta de 1.000 metros en calle Mártires de Alcalá, 4

Será el segundo espacio de la consultora en Madrid al sumarse a las oficinas de Serrano, 26

Pablo Gallego, socio-director de Roman Digital; Kike González, director de Brands; y María del Barco, directora de Internal Brand, en la Roman Brands House.

Pablo Gallego, socio-director de Roman Digital; Kike González, director de Brands; y María del Barco, directora de Internal Brand, en la Roman Brands House.

Roman abre las puertas de la Roman Brands House, su nueva oficina en Madrid ubicada en calle Mártires de Alcalá 4, que alberga a más de 100 profesionales especializados en Marca, Eventos, Comunicación Interna, Digital, Creatividad y Marketing, según ha informado la agencia en una nota de prensa remitida a los medios.

Con más de 1.000 metros, este espacio refuerza la apuesta de la compañía por la creatividad y la comunicación digital, así como la activación de experiencias de marca, tanto externas como internas, y responde al crecimiento sostenido de proyectos y talento en los últimos años de la consultora. Con esta apertura, la firma suma un nuevo centro estratégico a sus oficinas de la calle Serrano teniendo presencia en dos zonas clave de la capital.

La nueva sede nace como un hub creativo y digital, concebido para impulsar la colaboración entre equipos y dar respuesta a los retos de comunicación y marketing de marcas y organizaciones en un contexto muy digital y en constante evolución. Incluyendo en el espacio incluso una sala de cine para presentaciones, estas oficinas acogerán también posibles eventos y showrooms de clientes o de la propia consultora, que reflejará su parte más creativa e innovadora en esta nueva oficina.

"A día de hoy, casi el 50% de los profesionales y más del 40% de los ingresos de Roman vienen ya de las unidades de negocio de comunicación digital, interna y de marca, unidades que han alcanzado un crecimiento espectacular los últimos 3 años. Por ese motivo decidimos dar un paso más creando una segunda sede en Madrid, un espacio amplio e inspirador donde los equipos, juntos, desplieguen todo su talento para alcanzar su máximo potencial, dando respuesta —desde la excelencia y el rigor—, a cualquier necesidad de notoriedad y reconocimiento de las empresas y marcas para las que trabajamos", afirma Silvia Alsina, presidenta y CEO de Roman.

Pozuelo de Alarcón repite como la localidad con más renta de España y Benamargosa (Málaga) registra la menor

WIMEN Festival apuesta por un cartel 100% femenino: "Es una manera de reivindicar que se pueden hacer las cosas diferente"

Illa y el alcalde de Roma se unen contra la "demagogia" de la extrema derecha

Feijoo promete a los empresarios catalanes menos burocracia y priorizar una migración "regulada"

La retirada del servicio 'low cost' de Renfe encarece un 40% el corredor de alta velocidad Madrid-Barcelona

Pueyo, el diputado que quiere emular a Labordeta y dinamita la estrategia de Yolanda Díaz pidiendo elecciones

Detienen al narco que se escapó en febrero de una cárcel de Valladolid escondido en un petate

El Govern reprocha a Junts que utilice TV3 como "arma arrojadiza" al "estilo de PP y Vox"

