Roman presenta el nuevo espacio de creatividad y comunicación digital en Madrid

Roman abre las puertas de la Roman Brands House, su nueva oficina en Madrid ubicada en calle Mártires de Alcalá 4, que alberga a más de 100 profesionales especializados en Marca, Eventos, Comunicación Interna, Digital, Creatividad y Marketing, según ha informado la agencia en una nota de prensa remitida a los medios.

Con más de 1.000 metros, este espacio refuerza la apuesta de la compañía por la creatividad y la comunicación digital, así como la activación de experiencias de marca, tanto externas como internas, y responde al crecimiento sostenido de proyectos y talento en los últimos años de la consultora. Con esta apertura, la firma suma un nuevo centro estratégico a sus oficinas de la calle Serrano teniendo presencia en dos zonas clave de la capital.

La nueva sede nace como un hub creativo y digital, concebido para impulsar la colaboración entre equipos y dar respuesta a los retos de comunicación y marketing de marcas y organizaciones en un contexto muy digital y en constante evolución. Incluyendo en el espacio incluso una sala de cine para presentaciones, estas oficinas acogerán también posibles eventos y showrooms de clientes o de la propia consultora, que reflejará su parte más creativa e innovadora en esta nueva oficina.

"A día de hoy, casi el 50% de los profesionales y más del 40% de los ingresos de Roman vienen ya de las unidades de negocio de comunicación digital, interna y de marca, unidades que han alcanzado un crecimiento espectacular los últimos 3 años. Por ese motivo decidimos dar un paso más creando una segunda sede en Madrid, un espacio amplio e inspirador donde los equipos, juntos, desplieguen todo su talento para alcanzar su máximo potencial, dando respuesta —desde la excelencia y el rigor—, a cualquier necesidad de notoriedad y reconocimiento de las empresas y marcas para las que trabajamos", afirma Silvia Alsina, presidenta y CEO de Roman.