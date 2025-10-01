Pozuelo de Alarcón repite como la localidad con más renta de España y Benamargosa (Málaga) registra la menor

La Agencia Tributaria ha publicado este miércoles la estadística de renta bruta media de los municipios con más de 1.000 habitantes, correspondiente al año 2023. Este índice resulta interesante, puesto que pone de manifiesto cuáles son las localidades españolas en las que sus habitantes cuentan con un mayor poder adquisitivo de media, y, por el contrario, las más empobrecidas. Cabe destacar que este índice excluye los municipios de País Vasco y Navarra, puesto que no forman parte del régimen común.

En cuanto al municipio con mayor renta, el resultado es inamovible desde hace cinco años. Pozuelo de Alarcón se mantiene, desde 2018, como el municipio de España de mayor renta bruta media declarada, con 88.011 euros, lo que supone un incremento del 3,2% respecto a 2022, tal y como recoge Europa Press. Es preciso recordar que el término municipal de Pozuelo incluye La Finca, una de las urbanizaciones más exclusivas de Madrid y de España, que acoge como residentes a innumerables fortunas del país, entre los que se incluyen famosos como Alejandro Sanz, Iker Casillas o David Bustamante.

Madrid y Barcelona aglutinan las rentas altas

Además, la renta media disponible de Pozuelo se ha elevado hasta los 63.290 euros, desde los 61.396 euros de 2022. En este municipio de 89.378 habitantes se registraron en el año 2023 un total de 49.171 declaraciones. Al segundo lugar se aúpa, desde el tercero en 2022, el municipio también madrileño de Boadilla del Monte, con una renta bruta media de 70.869 euros y una renta disponible media de 51.785, superior al ejercicio anterior.

En tercer lugar ahora se encuentra el municipio barcelonés de Sant Just Desvern, que con 20.881 habitantes y 11.451 declaraciones, ha registrado una renta bruta media de 67.265 euros en 2023 y una renta disponible media de 48.172 euros. El cuarto y quinto lugar, por su parte, se lo adjudican Sant Cugat del Vallés y Matadepera, ambos en la provincia de Barcelona, con una renta bruta de 66.073 euros y 65.536, respectivamente. El caso de Matadepera es especialmente reseñable, pues cuenta con un número de habitantes mucho más reducido que sus competidores en los puestos altos, 9,815.

Cierran el 'top 10' de municipios con mayor renta bruta media Alella (Barcelona), Torrelodones (Madrid), Aigües (Alicante), Alcobendas (Madrid) y Majadahonda (Madrid). De esta manera, el top 10 se encuentra prácticamente acaparado por las provincias de Madrid y Barcelona, con la única excepción de la localidad alicantina. En concreto, Madrid reúne cinco, y Barcelona cuatro.

La menor renta se concentra en Andalucía y Extremadura

En el otro extremo, el municipio con menor renta bruta ha resultado ser el pueblo de Benamargosa, en Málaga, que con 1.552 habitantes exhibe una renta bruta media de 13.831 euros. Le siguen, con rentas ubicadas entre los 14.000 y 15.000 euros anuales, varios municipios andaluces: Algarinejo (Granada), Mentejícar (Granada), Colomera (Granada), Guadahortuna (Granada), Cambil (Jaén), Noalejo (Jaén) y Montizón (Jaén). Destacan en lo negativo también dos localidades de la provincia de Badajoz: Zahínos e Higuera de Vargas.

Habiendo analizado los pormenores, el conjunto de España muestra, en el año 2023, una renta bruta media de 31.333 euros anuales, con una tasa de variación anual del 3%. Por su parte, la renta disponible media registró un valor de 25.235 euros, creciendo un 2,8% desde el año anterior.