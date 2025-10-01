La empresa catalana Mediktor lanza un 'ChatGPT' médico pionero en Europa

Su premisa siempre ha sido que las tecnologías digitales en general, y la inteligencia artificial en particular, pueden transformar el sistema de salud. Sobre esa idea, de hecho, nació Mediktor, una empresa fundada en Barcelona con un evaluador digital de síntomas para apoyar (y descargar) la labor del triaje médico. Y sobre esa idea baila la última vuelta que le han dado a la solución: que interactúe con el paciente igual que lo haría ChatGPT, Copilot o Gemini.

Lo han hecho con la versión de Amazon de esta tecnología técnicamente conocida como Large Language Model (LLM), aquella que permite a las máquinas entender nuestro idioma y responder casi como lo haría un humano.

Hasta ahora, Mediktor funcionaba de modo que el paciente escribía en una caja de texto lo que quisiera consultar para que la máquina le ofreciera un diagnóstico muy primario y, sobre todo, sugerencias de qué hacer a continuación o donde acudir. La herramienta resolvía mediante preguntas que solo se podían responder con un ‘sí’, con un ‘no’ o con variables similares, pero siempre predeterminadas. Ahora, al aplicar esta capa de inteligencia artificial conversacional, la interacción es completamente libre. El paciente puede responder y repreguntar lo que quiera, y el asistente digital, al que han llamado AI Medical Agent, es capaz de entender y responder con criterio médico.

“Esta última mejora supone cumplir con el objetivo inicial de Mediktor: siempre hemos pretendido que sea una herramienta con la que poder hablar como si hablaras con un médico”, apunta Cristian Pascual, consejero delegado de la compañía. “Ahora tendrás una conversación mucho más fácil y real, y eso es una gran mejora, porque facilita la evaluación de los síntomas y porque se acerca mucho más al diálogo que tendrías con un humano”, se explaya.

La propuesta parece obvia, estando ya tan extendido ChatGPT, pero “no hay nadie en Europa que esté ofreciendo nada parecido”, asegura el emprendedor. La complejidad radica en el sector: las respuestas que dé la máquina tienen que ser médicamente precisas y seguras. “La gracia es que es una herramienta con la misma facilidad de interacción que pueden ofrecer las tecnologías actuales, pero con la confianza médica de que es una solución segura, validada, con resultados contrastables y desarrollada durante 14 años”, subraya Pascual.

Clientes y futuro

Mediktor cuenta ya entre sus clientes al sistema nacional de salud de Inglaterra (NHS), el de varias regiones de Londres o el Columbia Memorial Health, además de distintas aseguradoras, que son sus principales clientes. Aquí les han contratado Mapfre, Sanitas, DKV o AXA, por ejemplo, que emplean esta solución para que el paciente circule de forma más fácil y directa por su sistema.

A todas se les ofrecerá incorporar esta actualización, que no será automática, porque es más cara que la actual, pero tras los primeros contactos, en esta empresa barcelonesa están convencidos de que el sector recibirá la herramienta con los brazos abiertos.

“Es algo tremendamente novedoso”, insiste el consejero delegado de Mediktor, que apostilla que han estado un año trabajando en la solución y que esperan que suponga un antes y un después para ellos y para el sistema, en general. “Está totalmente alineada con la expectativa que tiene todo el mundo de relación con un dispositivo tecnológico”, se explica. “Utilizar estas herramientas de esta forma abre un campo tan amplio que recuerda, incluso, a lo que sucedió con los ‘smartphones’”, añade.

Tan convencidos están de su éxito que ya tienen claro que el siguiente paso será preparar la solución para que se pueda hablar con ella por voz. “Si pusiéramos esto a nivel nacional, solo con una semana le ahorraríamos decenas de millones a la sanidad”, concluye.