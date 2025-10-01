Juanma Lorente, abogado laboralista: "Te pueden descontar dinero de tu nómina por ir al médico en horas de trabajo"

En el mundo laboral todavía existen muchos derechos desconocidos para los trabajadores. Y ese desconocimiento, en ocasiones, juega a favor de las empresas. Ignorar ciertas cláusulas en el contrato laboral puede llegar a afectar a la vida personal y privada de ciertos empleados e incluso, tener consecuencias directas en su salario . Uno de estos casos está relacionado con los servicios médicos. Como apunta el abogado laboralista Juanma Lorente en su cuenta de TikTok, @juanmalorentelaboralista: “Tu empresa puede descontar dinero de tu nómina porque tengas que ir al médico”

Hoy en día, existen varios permisos reconocidos por la Ley que se encargan de salvagurdar los derechos de los trabajadores en determinadas circunstancias. Sin embargo, aún existen varias situaciones excepcionales dónde los trabajadores deben acordar las condiciones de mutuo acuerdo con su empresa. Las consultas médicas no urgentes, son una de ellas.

Un permiso asegurado: la mudanza

No todos los permisos están en riesgo de descuento. Un buen ejemplo de ello es: el permiso por mudanza, recogido en el artículo 37.3 del Estatuto de los Trabajadores. En este caso, la norma es clara: cuando un empleado cambia de domicilio habitual, tiene derecho a un día de permiso retribuido. Eso significa que la empresa no puede descontarle dinero del salario, ya que se considera que la ausencia está justificada y cubierta por la ley.

Este permiso garantiza que un trabajador pueda organizar su traslado de vivienda sin perder salario ni vacaciones. No obstante, el trabajador tiene la obligación de comunicar la mudanza a la empresa con suficiente antelación y acreditar el cambio de domicilio, mediante un contrato de alquiler, escritura o empadronamiento, entre otros documentos, si la empresa lo solicita.

La gran diferencia: consultas médicas

Sin embargo, en el caso de las consultas médicas, la situación para el trabajador cambia de forma considerable. Salvo que se trate de una urgencia. El Estatuto de Trabajadores no recoge ningún permiso retribuido específico que cubra una consulta esporádica o una prueba rutinaria.

Esto significa que recae en manos de la empresa la gestión de dichas ausencias. En la práctica, como señala Lorente, esto se traduce en que el tiempo que el trabajador falte para ir al médico puede descontarse de su nómina.

El papel de los convenios colectivos

La clave está en los convenios colectivos. El abogado confirma que en algunos convenios si se recogen "horas médicas", es decir, si existen un número limitado de horas para que cada trabajador pueda acudir al médico sin sufrir ningún perjuicio en su salario, y que, además, son retribuidas. Sin embargo, esta situación es excepcional y todo depende del acuerdo alcanzado entre la empresa y el trabajador o de lo que marque el convenio colectivo.

Por este motivo, si en tu convenio colectivo no consta este permiso, aunque la empresa no pueda tomar medidas en tu contra por acudir a una consulta médica, tampoco tiene la obligación de pagar las horas de ausencia en el puesto de trabajo. En definitiva, el permiso de mudanza es un derecho protegido por ley, mientras que las consultas médicas rutinarias quedan a expensas de lo que marque el convenio. Por ello, siempre es importante conocer la política interna de tu empresa para evitar sorpresas en la nómina.