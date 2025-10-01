La inmobiliaria Engel & Völkers deberá pagar 16 millones de euros por emplear como falsos autónomos a sus comerciales en Barcelona

La inmobiliaria Engel & Völkers deberá pagar 16 millones de euros a la Seguridad Social por emplear como falsos autónomos a sus comerciales de Barcelona. La Inspección de Trabajo detectó unos 400 comerciales que operaba en la capital catalana de manera fraudulenta, un modelo laboral por el que la empresa especializada en la intermediación de viviendas de lujo ya fue censurado en Valencia y que a día de hoy, tras distintas sanciones, ya no utiliza.

La autoridad laboral ha podido acreditar también en Barcelona que Engel & Völkers utilizaba de manera sistemática la figura del falso autónomo para organizar a sus comerciales y ahorrar costes para con el erario público. Según se deriva de las pesquisas de los inspectores, oficialmente la compañía tenía externalizado el servicio de ventas, pero oficiosamente era la dirección quien decidía realmente las zonas de reparto, fijaba las comisiones y marcaba las condiciones de trabajo de los comerciales.

Un portavoz oficial de la compañía confirma a EL PERIÓDICO el requerimiento impuesto por la Inspección de 16 millones de euros. También explica que el acta está recurrida en vía administrativa, por ende todavía no es firme y que proseguirá en la defensa de sus derechos por la vía judicial si es menester.

No es el primer requerimiento de este tipo que recibe la compañía de origen alemán. Y es que en Valencia la autoridad laboral le reclama 6,4 millones de euros. Ambas sanciones han sido o serán recurridas por Engel & Völkers ante los tribunales y en el caso de Valencia el TSJ desestimó dicho recurso. Ahora la inmobiliaria aguarda al fallo del Tribunal Supremo para saber si deberá abonar de manera definitiva esos más de 22 millones de euros en cuotas impagadas de la Seguridad Social, que pudieren ser más si se tienen en cuenta regularizaciones efectuadas en otras localidades.

Actualmente, la firma de origen alemán ya no opera con el modelo laboral por el que ha sido censurado, según explican desde la compañía, ha internalizado a sus comerciales y ahora les emplea como asalariados. La compañía tomó dicha decisión en 2024 "no debido a las actas de Inspección, sino con el objetivo de profesionalizar" el perfil de sus agentes comerciales. Desde Engel & Völkers reiteran que están firmemente convencidos tanto de la legalidad de su anterior modelo -que explican fue validado en diversas inspecciones anteriores a 2019- como del actual.

Práctica generalizada en el sector

El caso de Engel & Völkers guarda algunas similitudes con los repartidores de plataformas digitales como Glovo o Uber, también empleados por estas vías fraudulentas para evadir cuotas a la Seguridad Social y dotar de mayores ingresos a los trabajadores. Y es que, al igual que los riders, los comerciales de la inmobiliaria, según la resolución inspectora, estaban dados de alta como autónomos pero apenas tenían capacidad de decisión sobre su actividad. Otro punto en común es que la firma les pagaba emolumentos potencialmente superiores, si las ventas les iban bien, a los que hubieren tocado si estuvieran cubiertos por el convenio colectivo del sector.

Es por este último punto que una parte de los comerciales barceloneses, como ya pasó en Valencia, impugnó el acta de la Inspección, ya que querían seguir operando como autónomos y así poder facturar más. En Valencia, el TSJ dio por buenas las actuaciones de la Inspección y validó la existencia de falsos autónomos.

Este conflicto laboral y judicial de Engel & Völkers no se restringe a España. Las autoridades alemanas han realizado diversas actuaciones en las sedes de la compañía. Este pasado mes de junio, según informó el medio alemán especializado ‘Manager Magazin’, la Fiscalía de Braunschweig ordenó el registro de las instalaciones de la compañía debido a sospechas de fraude a la Seguridad Social germana.

El empleo de falsos autónomos no es tan poco algo que dentro del sector solo haya hecho Engel & Völkers. Según cálculos de la patronal Fadei, en España operan unas 20.000 agencias inmobiliarias y más de 100.000 trabajadores y externalizar la figura del comercial ha sido hasta ahora práctica habitual.

La persecución de los falsos autónomos, en este y otros sectores, lleva siendo una prioridad de la Inspección de Trabajo durante los últimos años. Durante el año 2024, según datos facilitados a EL PERIÓDICO por parte del Ministerio de Trabajo, la Inspección regularizó a un total de 7.234 falsos autónomos e imponiendo entre multas y requerimientos de cuotas un total de 73,1 millones de euros.