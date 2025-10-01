Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La inflación de la eurozona sube dos décimas en septiembre, al 2,2%, y se despega del objetivo del BCE

El coste de la energía registró un retroceso interanual del 0,4% tras haber caído un 2% el mes anterior, mientras que el de los alimentos frescos aumentó un 4,7% y se moderó ocho décimas

/ EFE

La tasa de inflación interanual de la eurozona repuntó dos décimas el pasado mes de septiembre al 2,2%, lo que supuso despegarse del objetivo de estabilidad de precios fijado por el Banco Central Europeo (BCE) que se alcanzó en junio, julio y agosto.

Según los datos preliminares de Eurostat, el coste de la energía registró en septiembre un retroceso interanual del 0,4% tras haber caído un 2% el mes anterior, mientras que el de los alimentos frescos aumentó un 4,7% y se moderó ocho décimas.

De su lado, los bienes industriales no energéticos se encarecieron un 0,8% interanual, idéntica cifra a la del mes previo, pero el coste de los servicios se vio incrementado al 3,2% desde el 3,1% de agosto.

Al excluir del cálculo el impacto de la energía, la inflación de la zona euro se mantuvo en el 2,5%. La tasa subyacente, que además de los precios de la energía deja fuera del cálculo también a los alimentos, el alcohol y el tabaco, repitió en septiembre en el 2,3%.

Entre los países para los que se dispone de datos, las tasas interanuales de inflación más altas se observaron en Estonia (5,2%), Croacia y Eslovaquia (4,6%) y Letonia (4,1%), al tiempo que los precios se estancaron en Chipre (0%) y se elevaron en menor medida en Francia (1,1%) e Italia y Grecia (1,8%).

En el caso de España, el alza de los precios en el noveno mes del año pisó el acelerador al 3%. La evolución de los datos ha ensanchado el diferencial de precios desfavorable de España con la media del resto de países a ocho décimas.

