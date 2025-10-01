Conflicto laboral
Los trabajadores del metal de Barcelona irán a la huelga el 29 y 30 de octubre
CCOO y UGT llaman a los paros ante el bloqueo de la negociación del convenio colectivo
Casi 200.000 trabajadores del sector de la metalurgia de la provincia de Barcelona están llamados a la huelga los próximos 29 y 30 de octubre. CCOO y UGT han anunciado que en las próximas horas registarán una convocatoria de paros en el sector, motivada por el bloqueo de las negociaciones del nuevo convenio colectivo. Las relaciones entre los negociadores llevan tiempo tensas, con escasos avances e incluso trasladadas a los tribunales. Si no hay movimientos durante las próximas semanas que permitan acercar posiciones, el sector del metal puede parar a final de este mes.
El anterior convenio no estuvo exento de conflicto, si bien las partes lograron entenderse y los sindicatos no llegaron a amenazar con un paro total. En 2022, la Unió Patronal Metal·lúrgica (UPM) firmó con CCOO y UGT un incremento del 12% hasta 2024. Ahora toca renovar el pliego y el consenso está siendo imposible.
La tensión ha ido creciendo y la judicialización del permiso de 12 horas pactado por la UPM pero que luego las empresas no han querido asumir tal como se acordó no ha contribuido a acercar posturas. Este pasado julio el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) falló a favor de los sindicatos y obligó a las empresas a autorizarlo y remunerarlo.
CCOO y UGT ya organizaron en junio una primera movilización de delegados sindicales frente a la sede de Foment para presionar a la patronal y tratar de desencallar las conversaciones. No lograron los objetivos y ahora aumentan un punto más la presión con este anuncio de huelga para finales de mes.
