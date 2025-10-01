General Dynamics-Santa Bárbara firma un contrato para brindar el mantenimiento del Ejército de Tierra de Letonia

General Dynamics European Land Systems - Santa Bárbara Sistemas (GDELS-SBS) ha cerrado un contrato de gran alcance con el Ejército de Tierra de Letonia para garantizar el soporte integral al ciclo de vida del programa Hunter hasta 2037. El acuerdo, valorado en hasta 225 millones de euros, refuerza la confianza del Gobierno letón en las capacidades de la compañía española de defensa y constituye un hito en su proyección internacional.

El contrato incluye un paquete completo de servicios: ingeniería de apoyo al ciclo de vida (LSE), suministro de repuestos, soporte de mantenimiento en todos los niveles —desde primer hasta cuarto escalón—, formación especializada, presencia operativa en territorio letón y soluciones móviles para el apoyo de la flota.

Más allá de su valor económico, el acuerdo tiene una dimensión estratégica al consolidar la presencia de GDELS-SBS en el flanco oriental de Europa, en un momento de creciente necesidad de soluciones fiables y sostenibles para entornos operativos de alta exigencia. La colaboración con las Fuerzas Armadas letonas no solo representa una oportunidad de negocio, sino también un compromiso con la interoperabilidad, la estabilidad regional y el refuerzo de las capacidades aliadas.

La planta de Alcalá de Guadaira (Sevilla) ha desempeñado un papel determinante en la adjudicación gracias a su experiencia, su enfoque operativo diferencial y la alta cualificación de sus equipos. El Ejecutivo letón ha valorado especialmente la flexibilidad y el compromiso humano que caracterizan el modo de trabajo de la compañía.

“Este contrato es mucho más que un acuerdo comercial: refleja la confianza de nuestros clientes en nuestra capacidad técnica, cercanía operativa y visión a largo plazo. Es una oportunidad para seguir demostrando que nuestras soluciones no solo resuelven necesidades actuales, sino que anticipan los desafíos del futuro”, destaca Plácido Puentedura, director del Área de Soluciones y Servicios de Apoyo al Ciclo de Vida (LSS) y responsable de la planta sevillana de GDELS-SBS.

La adjudicación supone un impulso a la consolidación internacional de la empresa y un reconocimiento al talento y capacidad de adaptación de sus profesionales, que han demostrado estar preparados para afrontar los retos más exigentes.

Compra de 84 tanques

El Hunter es la versión más avanzada del vehículo de combate de infantería ASCOD IFV, desarrollado y fabricado en España. Este mismo año, el Ministerio de Defensa de Letonia anunció la compra de 84 unidades, actualmente en producción en la factoría de Santa Bárbara Sistemas en Trubia. El soporte al ciclo de vida se gestionará desde las instalaciones de Alcalá de Guadaíra (Sevilla).

Tras superar con éxito exigentes pruebas de rendimiento y un proceso competitivo de evaluación que incluyó demostraciones en Letonia, el HUNTER se ha consolidado como un activo clave para reforzar el flanco oriental de la OTAN. Su madurez tecnológica, fiabilidad y adaptabilidad lo sitúan como una de las opciones preferentes para futuros programas de adquisición conjunta de vehículos blindados promovidos por la Comisión Europea.

Este modelo de compras multinacionales, basado en el desarrollo y actualización conjunta de sistemas, ofrece ventajas como la optimización de costes, la sincronización de mejoras tecnológicas y la coordinación en estrategias de despliegue, reforzando así la cohesión de la defensa europea.