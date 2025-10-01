Feijoo promete a los empresarios catalanes menos burocracia y priorizar a los migrantes más empleables

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez-Feijóo, ha visitado este miércoles por la tarde la sede de la patronal catalana Pimec y ha prometido a los empresarios catalanes menos burocracia y priorizar la migración "regulada". Los patronos, por su parte, le han reclamado una renovación del modelo de financiación que dote de más recursos para Catalunya. Algo a lo que, según fuentes de Pimec, el 'popular' no se ha negado, siempre que se renueve de una forma "consensuada".

Pimec han celebrado este miércoles su junta directiva correspondiente al mes de octubre y han invitado a participar de la misma al líder de la oposición, que ha aprovechado la ocasión para cargar contra "el enorme problema de gasto" y de "gestión" que en su opinión tiene tanto el Gobierno como la Generalitat, según ha publicitado el partido tras la reunión vía comunicado.

El líder conservador ha compartido con los empresarios catalanes su voluntad de priorizar una migración "regulada", que venga con la intención de trabajar y no de aprovecharse del sistema de ayudas español. Según explican fuentes conocedoras del encuentro, Feijóo ha compartido con los empresarios datos de cuántas personas de origen extranjero reciben prestaciones sin haber cotizado previamente a la Seguridad Social.

Durante las últimas semanas, el PP ha formalizado un discurso duro en materia migratoria y ha ido poniendo el acento en restringir las ayudas y prestaciones sociales a las personas nacidas fuera de España que no coticen o que cometan delitos. El líder 'popular' está diseñando su nuevo plan migratorio y este miércoles ha avanzado que baraja una especie de visado por puntos, como el que ya impera en otros países, mediante el daría más puntos a aquellas personas que el Estado considerara más ocupables, sin entrar a concretar ninguno de los dos supuestos. Feijóo ha tratado así de seducir a los patronos de Pimec, entre los que exista una creciente preocupación sobre la falta de profesionales para un número creciente de oficios.

El encuentro entre el político gallego y los patronos catalanes se enmarca en el ciclo de contactos que Pimec tiene abierto con distintos partidos políticos, a cuyos representantes invita cada cierto tiempo para conocer los entresijos de la entidad e intercambiar pareceres con su cúpula. Y es que esta misma semana la patronal catalana Pimec ha tenido en sus cuarteles generales al líder de la oposición y al presidente del Gobierno. Dos días antes de que Feijóo asistiera a la junta directiva de la entidad empresarial, Pedro Sánchez mantuvo un almuerzo con una delegación de empresarios catalanes en el auditorio de Pimec. Anteriormente, el portavoz de Junts, Josep Rius, fue también invitado a participar de una junta directiva de la entidad.