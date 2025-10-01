Finanzas
Laura Encina, experta en finanzas personales, sobre comprar un móvil nuevo: "Es una de las peores deudas"
La profesional del sector financiero recomienda diferenciar una deuda útil de una deuda perjudicial
Laura Encina, experta en finanzas personales: "No hables mal del dinero delante de tus hijos"
Javier Fidalgo
En los últimos años, las finanzas personales han adquirido todavía más importancia para la ciudadanía. La inflación ha aumentado los gastos mensuales de los hogares españoles, por lo que resulta fundamental ser consciente de cada compra y gestionar bien los ahorros.
En este contexto, hay profesionales que comparten sus consejos en redes sociales. Laura Encina, experta en finanzas personales, ha publicado un vídeo destacando la importancia de diferencias los diferentes tipos de deudas.
Deuda útil y deuda perjudicial
Según la especialista, no es lo mismo una deuda útil que una deuda perjudicial. En ocasiones, los usuarios confunden la necesidad con deseo, y recurrir a la financiación para estas compras puede perjudicar la economía personal de cada uno.
En la publicación, Encina señala que una deuda positiva permite obtener ingresos o mejora la rutina diaria. Por ejemplo, la compra de un vehículo a plazos puede resultar una compra necesaria para poder desplazarse al puesto de trabajo. No obstante, este método no justifica la compra de un vehículo de gama alta que no corresponde a la finanza personal.
Dentro del ámbito de la salud, los gastos también son necesarios y no conviene recortar la inversión en estos productos. Por otro lado, Encina también ha destacado cuáles son las compras donde no es recomendable hacer una financiación a plazos.
La experta recomienda evitar la financiación de cualquier capricho, como irse de vacaciones o comprarse un móvil nuevo. Al respecto de este último, la experta resalta que se trata de "una de las peores deudas que tenemos hoy en día".
Finalmente, para terminar el vídeo, la profesional del sector financiero recomienda a los usuarios un truco para distinguir este tipo de compras. Encina recomienda a sus seguidores hacerse una pregunta ante la duda sobre si comprarse un producto o no.
"¿Lo quiero o lo necesito?", reflexiona la financiera. Esta cuestión sirve para no comprar por impulso y reflexionar sobre la inversión. De esta forma, priorizas los gastos necesarios sin afectar a tus ahorros.
