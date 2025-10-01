El euríbor sube levemente en septiembre al 2,17%, pero las cuotas hipotecarias seguirán bajando

El euríbor cerró el mes de septiembre en el 2,172%, lo que supone un leve alza respecto a agosto, según ha informado este miércoles el Banco de España mediante una nota. A pesar de este repunten la comparativa anual de este indicador refleja que las cuotas hipotecarias de referencias seguirán bajando.

En el noveno mes del año la tasa de referencia, a la que están referenciadas la mayoría de hipotecas variables en España, se elevó 5,8 puntos básicos, en comparación con el 2,114% de agosto. Sin embargo, en comparación con septiembre de 2024, el dato se redujo en 76,4 puntos básicos, ya que el año pasado estaba en el 2,936%. Dato que las hipotecas variables suelen repreciarse anualmente, aquellos que tengan que utilizar el dato de septiembre verán caer su cuota hipotecaria a pesar del leve repunte frente a agosto.

Así, una persona que tenga contratada una hipoteca variable de 150.000 euros a 30 años y con un diferencial del 0,99% más euríbor y deba revisar su tipo de interés con el nivel de septiembre registrará un descenso en su cuota de 64 euros al mes. Esto equivale a unos 770 euros al año.

Este cálculo, realizado por la agencia Europa Press, implica el máximo nivel de descenso para una persona que haya contratado una hipoteca con ese nivel financiado, ya que al tratarse de una revisión, al principio del préstamo (es decir, le quedan 30 años por amortizar), el cambio en el tipo de interés tiene mucho más impacto al haber mucho principal por amortizar.

Dinámica positiva

"Un Euríbor cercano al 2% permite al mercado seguir en una dinámica muy positiva, en la que los bancos podrían incluso mejorar sus ofertas un poco más en los casos que así lo consideren según el perfil del cliente", ha analizado el director de Hipotecas de iAhorro, Simone Colombelli.

"Aunque es cierto que las expectativas han cambiado, todavía hay tiempo para que veamos a este indicador rebajar esta barrera psicológica del 2%; si no es este año será a principios de 2026, pero estamos convencidos de que ocurrirá tarde o temprano", ha apostillado.

De su lado, el consejero delegado y fundador de Trioteca, Ricard Garriga ha agregado que "el Euríbor nunca baja en línea recta". Además, ha enfatizado en que "siempre corrige en función de las expectativas del mercado y de los mensajes del BCE". En esta línea, y según el analista de HelpMyCash, Miquel Riera, la previsión es que el Euríbor no varíe mucho durante el tramo final del 2025. "Lo más probable es que termine el año con un valor de entre el 2,10% y el 2,20%", ha explicado el experto.