La consultora PKF Attest abre nueva oficina en Granada

PKF Attest, una de las principales firmas nacionales de servicios profesionales, ha reforzado su plan de expansión con la apertura de una oficina en Granada, fruto de la integración de la empresa local Área F5, especializada en desarrollos tecnológicos a medida para distintos sectores. Con esta operación, la firma suma ya doce ciudades en España.

La incorporación supone también un refuerzo en Andalucía, donde PKF Attest lleva más de una década presente en Sevilla. La nueva sede nace con el objetivo de convertirse en un hub de innovación tecnológica, potenciando la capacidad de la compañía para dar respuesta a los retos de transformación digital de empresas e instituciones.

Además de la experiencia tecnológica de Área F5, desde Granada se ofrecerán todos los servicios de la firma: consultoría de negocio, auditoría, asesoramiento fiscal y legal, gestión de ayudas y financiación, así como asesoramiento financiero.

José Antonio Arnaiz, socio de PKF Attest, subraya el carácter estratégico de la integración: “No es solo sumar una nueva ciudad a nuestra red, sino desarrollar desde aquí soluciones innovadoras que fortalezcan al tejido empresarial andaluz y aporten valor al resto del país”.

Por su parte, Jaime Martínez, socio de PKF Attest tras la incorporación de Área F5, valora la operación como “un impulso decisivo” que permitirá crecer y ofrecer más valor a las empresas, uniendo la cercanía del conocimiento local con el respaldo de una organización nacional.

Con esta apuesta, PKF Attest reafirma su compromiso con el tejido económico andaluz y se consolida como socio de confianza para acompañar a las organizaciones en sus procesos de transformación y crecimiento.