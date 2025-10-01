Empresas
La consultora PKF Attest abre nueva oficina en Granada
Con la integración de la consultora Área F5, la firma consolida su presencia en Andalucía y convierte a Granada en un centro tecnológico de referencia, desde el que desplegará todo su cartera de servicios
El Periódico
PKF Attest, una de las principales firmas nacionales de servicios profesionales, ha reforzado su plan de expansión con la apertura de una oficina en Granada, fruto de la integración de la empresa local Área F5, especializada en desarrollos tecnológicos a medida para distintos sectores. Con esta operación, la firma suma ya doce ciudades en España.
La incorporación supone también un refuerzo en Andalucía, donde PKF Attest lleva más de una década presente en Sevilla. La nueva sede nace con el objetivo de convertirse en un hub de innovación tecnológica, potenciando la capacidad de la compañía para dar respuesta a los retos de transformación digital de empresas e instituciones.
Además de la experiencia tecnológica de Área F5, desde Granada se ofrecerán todos los servicios de la firma: consultoría de negocio, auditoría, asesoramiento fiscal y legal, gestión de ayudas y financiación, así como asesoramiento financiero.
José Antonio Arnaiz, socio de PKF Attest, subraya el carácter estratégico de la integración: “No es solo sumar una nueva ciudad a nuestra red, sino desarrollar desde aquí soluciones innovadoras que fortalezcan al tejido empresarial andaluz y aporten valor al resto del país”.
Por su parte, Jaime Martínez, socio de PKF Attest tras la incorporación de Área F5, valora la operación como “un impulso decisivo” que permitirá crecer y ofrecer más valor a las empresas, uniendo la cercanía del conocimiento local con el respaldo de una organización nacional.
Con esta apuesta, PKF Attest reafirma su compromiso con el tejido económico andaluz y se consolida como socio de confianza para acompañar a las organizaciones en sus procesos de transformación y crecimiento.
- Los Morancos celebran los dos años de su despacho de cancelación de deudas: 'Lo importante es que hemos hecho feliz a mucha gente
- Àlex Torío, profesor de Matemáticas: 'Los políticos están tapando la bajada de nivel, tengo alumnos de 18 años que no saben las tablas de multiplicar
- Encarni Martín, clienta del despacho de Los Morancos: 'Tuve una corazonada y pensé que ellos no me iban a engañar
- Última hora del tiempo en Catalunya, hoy en directo | Las intensas tormentas sacuden Catalunya y dejan más de 200 incidencias
- El primer gitano que estudia para ser ingeniero en La Mina: “Mis padres no tuvieron esta oportunidad”
- Bosques sin tocar: Europa propone dejar el 10% de las masas forestales sin intervención
- “No se ha producido perjuicio para las arcas públicas”, sostienen las defensas de Cristina Álvarez y Begoña Gómez
- Nuevo incidente con Ana Julia Quezada en prisión: le encuentran un objeto prohibido