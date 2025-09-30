Xavier Creus, CEO de Tendios, advierte: "La Administración que no adopte IA quedará en desventaja competitiva"

La inteligencia artificial ha llegado para quedarse en la gestión pública. El caso más llamativo es el de Albania, que recientemente ha presentado a Diella, la primera ministra de inteligencia artificial del mundo, con el objetivo de supervisar licitaciones y garantizar procesos "100% libres de corrupción". Aunque la iniciativa tiene mucho de gesto político, ha servido para abrir un debate internacional: ¿puede la IA transformar la transparencia en la contratación pública?

Para Xavier Creus, fundador y co-CEO de Tendios, plataforma especializada en análisis y gestión de licitaciones mediante el uso de IA, el experimento albanés tiene mérito por "poner en la agenda un problema crítico: la opacidad en la contratación pública". Aun así, advierte de que nombrar a un "ministro-IA" no resuelve retos estructurales. "Si esta iniciativa se traduce en transparencia verificable, trazabilidad y datos abiertos, podría marcar tendencia; si queda en espectáculo, perderá credibilidad", señala.

No veremos ministros-IA, sino herramientas inteligentes que complementen el trabajo de los funcionarios Xavier Creus — Fundador y co-CEO de Tendios

El experto rebaja la emoción de poder ver un ministro-IA en España. En nuestro país, el camino pasa por una integración más gradual. "No veremos ministros-IA, sino herramientas inteligentes que complementen el trabajo de los funcionarios", explica Creus. La clave, apunta, será la regulación europea: la Ley de Inteligencia Artificial de la UE considera la contratación pública un ámbito de "alto riesgo" y establecerá obligaciones estrictas a partir de 2026.

Albert Riera y Xavier Creus, cofundadores de Tendios / Tendios

Burocracia lenta y opaca

El diagnóstico es claro: los procesos actuales son manuales, lentos y cargados de burocracia. "Hay pliegos heterogéneos, errores frecuentes y falta de trazabilidad, lo que genera desconfianza", resume Creus. La IA, asegura, ya está ayudando a estandarizar documentos, detectar incoherencias y generar informes en tiempo real.

En la práctica, esto significa que trámites que antes requerían semanas pueden resolverse en días u horas. "La IA redacta pliegos en minutos, valida documentos antes de su publicación y clasifica automáticamente la documentación presentada por empresas", afirma el co-CEO de Tendios. "Así liberamos a los funcionarios para que se concentren en el control y la supervisión, que es donde realmente aportan valor".

Antídoto contra la corrupción

La gran promesa, sin embargo, es la transparencia. Creus lo expresa con contundencia: "La IA puede ser un antídoto preventivo contra la corrupción". Su capacidad para generar rastros digitales auditables y detectar patrones anómalos en tiempo real reduce las "zonas grises" en las que prosperan malas prácticas.

Ante esto, son ya varias las administraciones públicas, como el caso de la Generalitat de Catalunya, que están empezando a formar a sus trabajadores para que todos usen la IA antes de 2028.

Curso formativo a funcionarios de la Generalitat sobre el uso de la IA / FERRAN NADEU

Pero advierte de que el algoritmo no es imparcial por defecto. "Debe estar bien diseñado, auditado y supervisado. La clave es complementar el juicio humano con evidencia objetiva y verificable", apunta. Por eso defiende un modelo "human-in-the-loop", en el que las decisiones críticas sigan en manos de funcionarios y sean siempre recurribles. Lo que Sam Altman, fundador de ChatGPT, en su día acuñó como "equilibrio puntuado".

El futuro de la contratación

De cara a los próximos diez años, Creus vislumbra procesos altamente automatizados, pero nunca sin supervisión humana. "La IA podrá generar pliegos, responder consultas o monitorizar contratos en tiempo real, pero la decisión final seguirá en manos de funcionarios", asegura.

Lo que sí prevé es que la IA se convertirá en un estándar en Europa. "Quizás no se declare obligatoria, pero la presión normativa, social y empresarial hará que las administraciones que no la adopten queden en desventaja", concluye.