El TSJ de Aragón tumba el despido de un responsable de El Corte Inglés: 35 años de antigüedad y más de 171.000 euros de indemnización

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Aragón ha declarado improcedente el despido de un jefe de departamento de El Corte Inglés en Zaragoza, con más de 35 años de antigüedad en la compañía. La sentencia obliga a la empresa a readmitir al empleado en su puesto o, en su defecto, abonarle una indemnización de 171.587 euros, además de los salarios de tramitación correspondientes. Ya en 2024 el Supremo dictó que las empresas están obligadas a escuchar a un trabajador antes de despedirlo.

El caso se remonta a una investigación interna de la compañía, que detectó supuestas irregularidades en la aplicación de descuentos en productos electrónicos en un centro outlet. Según la empresa, se habrían utilizado tarjetas de empleado para simular ventas, además de aplicar rebajas superiores al límite autorizado y favorecer a trabajadores en la compra de determinados artículos.

Sin embargo, tanto el Juzgado de lo Social nº 3 de Zaragoza como posteriormente la Sala de lo Social del TSJ de Aragón concluyeron que no existían pruebas concluyentes que vincularan al responsable directamente con estas prácticas. El tribunal subraya, según recogen medios especializados, que dichas irregularidades eran "habituales y toleradas" en la dinámica interna del centro, lo que impide atribuir una actuación dolosa y grave al trabajador afectado.

La resolución, identificada como sentencia 575/2025, recalca que un despido disciplinario requiere demostrar una conducta personal grave y culpable, lo que en este caso no quedó acreditado. Por ello, se declara la improcedencia del despido, con la consiguiente obligación para la empresa de elegir entre la reincorporación o el pago de la indemnización millonaria.

Este fallo se enmarca en un contexto en el que los tribunales labrales españoles vienen advirtiendo a las empresas sobre la necesidad de acreditar de forma sólida las causas de despido, especialmente en situaciones de larga antigüedad y trayectoria profesional intachable. Para el TSJ aragonés, el simple hecho de que existieran prácticas irregulares no basta para responsabilizar automáticamente al jefe de sección.

Duro golpe para El Corte Inglés

La decisión supone un varapalo para El Corte Inglés, que había defendido la legalidad del despido tras la denuncia anónima y el posterior informe de auditoría. Ahora, la compañía deberá afrontar un coste superior a los 171.000 euros, salvo que opte por readmitir al trabajador en su puesto.

Con este caso, el TSJ de Aragón vuelve a marcar un precedente relevante en materia de derecho laboral y protección frente a los despidos disciplinarios sin pruebas suficientes, reforzando el principio de seguridad jurídica en las relaciones de trabajo en España.