La tecnológica francesa Silae aterriza en España con la compra de las empresas catalanas Summar y Denario

El mercado español de la tecnología aplicada a los RRHH tiene nuevo actor. Uno que, además, llega con apetito. La compañía francesa de gestión de nóminas Silae ha comprado a dos competidoras catalanas, Summar y Denario, para empezar su plan de expansión. Son dos compañías, una de Reus (Baix Camp) y otra de Sabadell (Vallès Occidental), que suman 15 millones de euros de facturación, un centenar de trabajadores y 1 millón de nóminas al mes. "El objetivo es demostrar que podemos internacionalizar nuestro modelo, seguir creciendo a esta velocidad y que vamos en serio", establece Pablo Calvo, nuevo consejero delegado de Silae en España. "Normalmente, las empresas empiezan su expansión con un equipo pequeño que explore como va todo, nosotros hemos adquirido dos compañías muy sólidas, con un recorrido de 25 y 40 años, rentables y con bases de clientes muy potentes", profundiza.

Según contextualiza él mismo, Silae es la líder de su mercado en Francia. Allí genera en torno a 8 millones de nóminas al mes, lo que equivale a casi un tercio de los asalariados franceses. Lo consigue porque casi 1 millón de empresas han contratado sus servicios, cuyo elemento estrella es esta tecnología de gestión de nóminas, pero que también incluyen una plataforma de RRHH donde gestionar vacaciones, ausencias o distribución de documentos laborales, entre otros.

La historia es que habiendo llegado a este punto en su mercado de origen, y tras comprarla el fondo de inversión Silver Lake hace cinco años, la única forma que veía Silae de seguir creciendo al ritmo que lo lleva haciendo desde que fue fundada en 2010, era expandirse. Y España les pareció la opción más lógica. "Es una decisión estratégica, aunque va muy de la mano con que se haya presentado una muy buena oportunidad", resume Calvo.

Se refiere a que este es un país con muchos asalariados y con un modelo de nómina generalmente complejo, lo que presenta una oportunidad evidente para ellos. Sin embargo, no se hubiesen decidido a entrar en el mercado sin no fuese por haber dado con Summar y Denario. Entre ambas suman 1 millón de nóminas al mes y 15 millones de euros de facturación, sobre todo procedentes de la primera, que funciona con 80 trabajadores. Entre sus clientes figuran RACC, Sanitas, Eurofirms, Applus Idiada, Burger King, Druni, Roca Junyent...

El plan en España

"El valor diferencial que ofrecemos son los motores de cálculo que tenemos, que son capaces de hacer cualquier nómina", subraya Calvo, que ve en esto el punto extra que pueden aportar ellos a ambas marcas. "Lo que tenemos que hacer ahora es modernizar, aportar esa capa de tecnología y dotar de más valor y soluciones", expresa el mismo.

Su plan, de momento, es mantener a ambas empresas funcionando como hasta ahora, manteniendo nombre y equipos como están, solo que con Silae detrás, en la toma de decisiones estratégicas. "Pertenecer a un grupo les dará más visión a medio y largo plazo, y eso les permitirá fijar unos objetivos", agrega. No descartan, en cualquier caso, terminar abriendo una delegación en Barcelona para que las personas que se vayan incorporando al equipo tengan una oficina fija donde trabajar directamente para Silae.

En este sentido, su objetivo a tres años vista es duplicar el número de nóminas que gestionan en el país, lo que pretenden lograr tanto reforzando lo que ya hacen Summar y Denario, como abriendo nuevos canales de crecimiento. La ambición más allá es ser líderes del mercado como mucho dos años más tarde.