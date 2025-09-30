FERROVIARIO
Talgo sufre unas pérdidas de 65 millones en el primer semestre
Afectada por el recorte en el pedido de trenes de la alemana DB, que ha pasado de 79 a 60, con un impacto de 37,5 millones de menor ingreso en el periodo
Talgo vuelve a los números rojos. La compañía ha presentado a la Comisión de Valores (CNMV) unas pérdidas de 65,7 millones de euros en el primer semestre. En el mismo periodo del año pasado, la empresa había presentado unos beneficios de 14,6 millones. La compañía afirma que buena parte de estas pérdidas se deben a que la alemana DB ha reducido de 79 a 60 trenes su pedido a Talgo: "la previsible modificación del contrato de DB ha implicado ajustar el grado de avance a origen del proyecto (explica la empresa), con un impacto de 37,5 millones de menor ingreso en el periodo". Añade Talgo que "el Ebitda registrado en el periodo fue de -16,5 millones penalizado por el mencionado ajuste en el proyecto de la DB y el cierre del proceso judicial del proyecto LACMTA".
(Habrá Ampliación)
Suscríbete para seguir leyendo
- Los Morancos celebran los dos años de su despacho de cancelación de deudas: 'Lo importante es que hemos hecho feliz a mucha gente
- Àlex Torío, profesor de Matemáticas: 'Los políticos están tapando la bajada de nivel, tengo alumnos de 18 años que no saben las tablas de multiplicar
- Encarni Martín, clienta del despacho de Los Morancos: 'Tuve una corazonada y pensé que ellos no me iban a engañar
- Última hora del tiempo en Catalunya, hoy en directo | Las intensas tormentas sacuden Catalunya y dejan más de 200 incidencias
- El primer gitano que estudia para ser ingeniero en La Mina: “Mis padres no tuvieron esta oportunidad”
- Bosques sin tocar: Europa propone dejar el 10% de las masas forestales sin intervención
- “No se ha producido perjuicio para las arcas públicas”, sostienen las defensas de Cristina Álvarez y Begoña Gómez
- Nuevo incidente con Ana Julia Quezada en prisión: le encuentran un objeto prohibido