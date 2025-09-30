Catalunya no comparte su prosperidad: Las empresas ganan un 6% más desde la crisis de precios y sus trabajadores cobran un 4% menos

Uno de los mensajes que más asiduamente repite el president de la Generalitat, Salvador Illa, es que la "prosperidad debe ser compartida" y que la sociedad solo avanza si genera riqueza, pero a la vez la distribuye entre sus gentes. Y, a tenor de los datos del informe presentado este martes por el sindicato CGT, esto no está siendo así. Se está generando riqueza, sí, pero esta no está llegando a la mayoría de bolsillos de la mayoría de trabajadores.

La radiografía que ha presentado la central apunta a que el margen de beneficio de las empresas está creciendo y se encuentra en máximos históricos. En términos de valor añadido bruto (VAB), los márgenes han crecido un 6,1% desde 2021, cuando ante el fin del confinamiento y el inicio de la guerra en Ucrania se disparó el IPC por encima de los dos dígitos. Y, en el otro lado de la balanza, los salarios, descontado el efecto inflación, han decrecido en ese mismo periodo un 4,1%. "Una cosa no puede desligarse de la otra, la contención de los salarios está en la base para entender esta evolución de los márgenes", ha explicado Lorién Cirera, el autor del estudio.

El sindicato ha extraído los datos cruzando cifras de la encuesta anual de costes laborales y la recaudación derivada del impuesto de sociedades que pagan las compañías y que monitorea el Ministerio de Hacienda a través del observatorio de márgenes empresariales. Estos últimos son datos oficiales que incluyen el resultado agregado tanto de grandes corporaciones como de microempresas.

Desde la CGT han denunciado que Catalunya y el conjunto de España viven actualmente un proceso de devaluación salarial. No con recortes de nóminas o despidos, tal como sucedió tras el estallido de la burbuja inmobiliaria, sino a través de un empobrecimiento mayoritario de los trabajadores, cuya incidencia se ve anestesiada por las cifras récord tanto de empleo como de crecimiento macroeconómico. De hecho, el informe de la CGT, de la misma manera que otros ya lo han ido apuntando, revela que el poder de compra de la mayoría de los trabajadores sigue siendo inferior al que tenían antes del colapso destado por la quiebra de Goldman Sachs, cuya bancarrota cumplió hace unos días 17 años.

Cifras que no son incompatibles con la tasa de paro más alta de Europa o que el 18% de los hogares que viven de alquiler reconozcan alguna carencia material severa, entre otros. "¿Qué pasará cuando el ciclo económico cambie?", se ha preguntado el secretario de acción sindical de la CGT, Iru Moner.

De la hostelería a las consultoras

El informe de la CGT realiza una comparativa entre cómo han evolucionado los salarios en cada sector y cómo, en paralelo, lo han hecho los márgenes empresariales. La tendencia, en general, es que las compañías producen y ganan más que cuando empezaron a escalar los precios, si bien hay sectores relevantes en la economía que, por su particular ubicación dentro de la actual coyuntura, no están ampliando sus beneficios, sino al contrario. Es el caso de la industria metalúrgica, por ejemplo, que ha encadenado problemas de estocaje, con carencia de materias primas y encarecimiento de los precios de la energía. O la industria química, lastrada por un incremento de la competencia internacional y la desaceleración del efecto precio, entre otros.

No obstante, los datos de la mayoría de sectores revelan una desproporción galopante entre unos salarios que crecen poco o directamente decrecen y unos márgenes disparados. Uno de los casos más acuciados es el de la hostelería, con unas nóminas estancadas en términos reales (desde 2021 han decrecido un 0,3%), pero unos márgenes de beneficios al alza (+31%). También destacan gremios como el de las telecomunicaciones, donde el salario por hora ha disminuido un 8,8% mientras la capacidad de ganancia ha aumentado un 26%, o las consultoras, con unos salarios que crecen (3,6%), pero a un ritmo seis veces menor que los márgenes de beneficios (18,9%).

Desde la central han detectado que la caída de poder adquisitivo ha sido más contenida en los sectores históricamente más asociados a peores condiciones laborales debido al efecto amortiguador que han tenido las sucesivas subidas del salario mínimo interprofesional (SMI), que han revalorizado este mínimo umbral de ingresos a un ritmo igual o mayor que la inflación.

El sindicato, ante estos datos, ha anunciado que prepara una ofensiva para tratar de aumentar la conflictividad en las empresas y tratar, desde las huelgas, disputar ese aumento de los beneficios empresariales. "Que en un contexto como este de gran crecimiento de beneficios estos no estén repercutiendo en mayores incrementos salariales cuestiona las estrategias de concertación sindical. Han sido completamente insuficientes", ha afirmado el autor del estudio, en alusión a CCOO y UGT, que en Catalunya ostentan entre ambas ocho de cada 10 delegados sindicales.