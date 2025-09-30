Neus Guillamet: “Si unimos esfuerzo, innovación y compromiso, todos salimos ganando”

Cada vez más empresas catalanas están liderando el cambio hacia una economía baja en carbono. Los ocho finalistas del premio a la Sostenibilidad Empresarial demuestran que es posible crecer y ser competitivos cuidando del planeta. BBVA se suma a esta transformación, ofreciendo apoyo y financiación para que estas empresas sigan construyendo un futuro más sostenible, inclusivo y lleno de oportunidades.

-¿Tiene margen el sector porcino para una producción sostenible y ética?

-En Granja Can Jaumetó estamos convencidos de que sí. Por eso, desde hace más de una década trabajamos para demostrar que la ganadería puede ser sostenible, saludable, eficiente, respetuosa e innovadora, sin renunciar al bienestar de las personas ni los animales.

Nuestro camino viene marcado por las cuatro erres: Reducir, Reutilizar, Reciclar y Responsabilizarnos. Son la base de nuestra manera de entender el trabajo y la vida. Producir alimentos de calidad y proximidad solo tiene sentido si se hace dejando un legado positivo en el planeta y a las generaciones futuras. En un sector a menudo cuestionado, queremos abrir camino con el ejemplo.

-¿Qué medidas de sostenibilidad aplica la empresa?

-Intentamos aplicar la sostenibilidad de forma integral y nos proponemos, como mínimo, un proyecto de mejora anual.

Para nosotros, la sostenibilidad empieza siempre con las personas. Por eso, cuidamos nuestro equipo humano con salarios justos, primas variables, horarios intensivos matinales y conciliación familiar. Acompañar, formar y escuchar a cada persona es lo que nos permite ser una empresa comprometida, humana y de confianza.

Por otro lado, para nosotros los animales están en el centro. Las madres, los lechones y los machos viven en espacios diseñados que favorecen su salud, su confort y sus comportamientos naturales. Para nosotros, su bienestar es primordial.

-¿Y a nivel energético?

-Entre otras medidas destaca una caldera de biomasa (2015), que sustituye el gas propano por una energía limpia y renovable; la planta fotovoltaica y las baterías (2022-2024), para almacenar la energía del sol y reducir la dependencia de combustibles fósiles en un 48%; o los bebedores eficientes (2022-2023), que reducen el consumo de agua y evitan el derroche.

-Entre estas medidas destaca también vuestra planta de hidrólisis, pionera en la demarcación de Girona. ¿Cómo funciona?

-Depositamos los restos biológicos de la actividad de la granja en depósitos de nueve metros cúbicos. Cuando están llenos los sellamos y los mantenemos tres meses al sol y al raso. Esto provoca que se momifiquen los restos, que son recogidos cuatro veces al año con un camión plataforma homologado, y llevados a la planta donde se transforman en biogás y abonos para los campos.

-¿Cuáles son los beneficios de este sistema?

-Se reducen los olores y se evitan más de 150 transportes de camiones al año. Esto es sinónimo de bioseguridad, ahorro energético y reducción de emisiones. Es un proyecto que nos enorgullece especialmente, porque es una muestra clara de que la innovación puede ser aplicable y beneficiosa en el sector.

-¿Qué representa para la empresa el ser finalista de estos premios?

-Es un reconocimiento muy valioso. Quiere decir que el trabajo hecho durante años, con esfuerzo y convicción, es percibido y compartido por la sociedad. Nos alienta a continuar demostrando que el sector porcino puede ser sostenible, transparente y próximo, y nos llena de orgullo que un proyecto familiar como el nuestro sea ejemplo de innovación y respeto por el planeta y las personas.

Por eso, en Granja Can Jaumetó seguiremos trabajando con pasión y responsabilidad. Para demostrar que incluso en un sector tan exigente como el porcino, la sostenibilidad es posible. Y seguro que nos queda mucho por mejorar. Esto nos da energía para seguir planteando retos y llevarlos a cabo. Cuando unimos esfuerzo, innovación y compromiso, todos salimos ganando.