Miquel y Costas reduce su beneficio un 9,2% en el primer semestre hasta los 24,4 millones

La papelera catalana Miquel y Costas cerró el primer semestre de 2025 con un beneficio neto consolidado de 24,4 millones de euros, lo que supone un descenso del 9,2% respecto al mismo periodo del año anterior, según informó este lunes en un comunicado.

La compañía atribuyó esta caída al incremento de los costes energéticos derivado de las presiones inflacionarias, al deterioro del contexto internacional por los conflictos en curso y al impacto de las políticas arancelarias anunciadas por Estados Unidos.

En cuanto a la facturación, el grupo alcanzó los 168,5 millones de euros, un 2,6% más, mientras que las ventas de la sociedad matriz sumaron 109,5 millones, con un crecimiento del 4,9%, impulsadas principalmente por la demanda de papeles para la industria del tabaco y productos industriales.

El flujo de caja operativo neto se situó en 34,4 millones, un 6,5% inferior al registrado un año atrás. No obstante, la empresa destacó que ha reforzado su estructura financiera con el fin de disponer de mayor flexibilidad y liquidez.

Respecto a las perspectivas para el segundo semestre, Miquel y Costas no prevé variaciones significativas en el contexto macroeconómico y confía en cerrar el ejercicio con unos resultados en línea con los de 2024.