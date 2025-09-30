El gigante Ontime negocia la compra de la aragonesa Marcotran a través de un "colaborador"

Una de las principales empresas de transporte de Aragón está a punto de cambiar de manos si acaban fructificando las negociaciones que están en marcha. El grupo Marcotran, especializado en transporte internacional y servicios aduaneros, está en el radar de la multinacional española Ontime, que está interesada en la integración de firma familiar que tiene su sede en Pedrola (Zaragoza) a través de una empresa asociada.

La operación corporativa que está en ciernes ha sido avanzada por el diario económico Cinco Días y confirmada por este diario por fuentes conocedoras de la misma, que aseguran que las negociaciones están en una fase "muy avanzada" y que la compra estaría "a punto de firmarse".

"Un colaborador" de la marca

Desde Ontime reconocen el interés que despierta Marcotran, pero precisaron que la adquisición no la haría directamente esta compañía, sino un aliado cuyo nombre no desvelan. "Un colaborador de nuestra marca está interesado en la operación", aseguraron a preguntas de este diario fuentes oficiales de esta corporación madrileña de transporte y logística, que declinaron dar más detalles sobre las negociaciones al tratarse "de información de terceros que no nos corresponde comunicar".

En este sentido, fuentes del sector del transporte apuntan la posibilidad de que la compra se lleva a cabo a través del holding financiero del empresario Carlos Moreno de Viana-Cárdenas, consejero delegado y principal accionista del grupo español Ontime. Este fórmula de inversión ya se ha dado en operaciones anteriores como la compra de la compañía San José López (SJL).

Desde Marcotran eludieron hacer cualquier valoración, pero fuentes próximas a la compañía explicaron que la adquisición se prevé ejecutar en varias fases. En la primera de ellas, el grupo inversor se haría con una participación del 60% del capital de la firma zaragozana durante un periodo de unos tres años.

Estrategia de crecimiento

La operación supondría un nuevo paso en la estrategia de crecimiento inorgánico que Ontime viene desarrollando en los últimos años, una expansión con la que se ha situado entre los principales operadores del sector en España, donde es líder en carga.

El interés por Marcotran responde a varios motivos. La empresa zaragozana, integrada por más de 1.500 empleados de 30 nacionalidades, dispone de una flota propia de más de 600 cabezas tractoras, rutas regulares hacia 25 países europeos y servicios aduaneros consolidados, un conjunto de activos que encajan con la ambición de Ontime de reforzar su presencia internacional y diversificar su cartera de servicios.

A ello se suma la posibilidad de generar sinergias operativas en el uso de flota, almacenes y contenedores, además de ampliar la cobertura geográfica con conexiones hacia Europa del Este y zonas de difícil acceso logístico.

La adquisición se enmarca en la hoja de ruta diseñada por el consejero delegado de Ontime, Carlos Moreno, que se ha fijado como objetivo superar los 1.000 millones de euros en facturación este mismo año. En 2024, el grupo ya alcanzó los 906 millones de ingresos tras integrar compañías como Acotral, Envialia, Capitrans o Vicarli. Su estrategia pasa por crecer de forma sostenida en torno a 100 millones anuales, apoyándose en compras selectivas y un ambicioso plan inversor en nuevas plataformas logísticas y de digitalización.

Aragón, en el foco de Ontime

Aragón juega un papel central en este despliegue. Ontime ha invertido recientemente 20 millones de euros en nueva una plataforma logística de 22.000 metros cuadrados situada en el polígono Puerta Norte de Zaragoza, levantada por la constructora aragonesa Eigo sobre una parcela de 46.000 metros. Las nuevas instalaciones, con dos naves dedicadas a distribución rápida y almacenamiento, han duplicado la capacidad operativa de la compañía en la comunidad.

El plan contempla además la ampliación de la plantilla, que pasará de 150 a 300 trabajadores en los próximos dos años, lo que refuerza a Aragón como nodo clave en la estrategia logística nacional.

La compañía también ha cerrado alianzas en este territorio con la entrada en el capital de la firma bilbilitana TAC Logística, lo que facilitó la adquisición de suelos y el desarrollo de la citada plataforma en la capital aragonesa. Estos movimientos consolidan a Zaragoza como uno de los ejes principales de Ontime, que busca aprovechar la posición estratégica de la comunidad como punto neurálgico en los corredores de mercancías entre la península Ibérica y el resto de Europa.

La posible integración de Marcotran no está exenta de retos. La empresa aragonesa ha visto deteriorarse algunos de sus indicadores financieros en los últimos ejercicios, con caídas de rentabilidad y un patrimonio neto reducido, lo que plantea un escenario de ajuste y saneamiento en caso de cerrarse la operación. Sin embargo, la fortaleza financiera y la experiencia de Ontime en integrar compañías del sector abren la puerta a que la compra se convierta en una oportunidad de crecimiento mutuo y en un nuevo impulso para el tejido logístico de Aragón.