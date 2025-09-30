El gigante que destronará al Burj Khalifa: así será el edificio más grande del mundo

Arabia Saudí es un país en construcción. La región árabe está invirtiendo mucho capital en construir edificios y monumentos muy altos, como símbolo de poder. Estos edificios pueden ser rascacielos, dentro de un proyecto aspira a convertirse en el edificio más grande del planeta. La construcción del Mukaab, un colosal rascacielos cúbico en pleno corazón de Riad, avanza con paso firme.

Actualmente en construcción, el Mukaab (que significa cubo en árabe) será un evento arquitectónico excepcional: un icono global visionario que define una ciudad. Una vez finalizado, será el eje central de un nuevo centro.

En su interior, albergará una torre en espiral con capacidad comparable a veinte veces el Empire State Building. El Mukaab forma parte del plan urbanístico New Murabba, con el que Arabia Saudí pretende redefinir la vida urbana de Riad. Con 400 metros de altura y la misma medida en cada lado, la estructura será visible desde casi cualquier punto de la ciudad.

El cubo más grande del mundo

El complejo contará con espacios comerciales, culturales, de ocio y un hotel de 500 habitaciones, todo ello en un volumen que supera los dos millones de metros cuadrados. Las obras ya han avanzado de manera significativa: se ha completado más del 80% de la excavación de los cimientos. Para lograrlo, se utilizan diariamente alrededor de 250 excavadoras y más de 400 equipos, lo que ha permitido mover más de 10 millones de metros cúbicos de tierra. Esa cifra equivale a unas 4.000 piscinas olímpicas, un reflejo de la magnitud del proyecto.

Uno de los aspectos más destacados es la logística que rodea a la construcción. Para reducir el tráfico pesado en las vías públicas, se ha planificado un puente temporal sobre la autopista del rey Khalid. Este paso elevado evitará cerca de 800.000 desplazamientos de camiones por las calles de Riad, lo que disminuirá la congestión y aumentará la seguridad en la zona.

Un monumento 'sostenible'

El enfoque sostenible también es clave. Los promotores han subrayado que los materiales excavados están siendo gestionados con técnicas respetuosas con el medio ambiente, con el objetivo de reducir al mínimo el impacto ecológico de una obra de tal envergadura. Esta apuesta responde al compromiso del país por combinar modernización y sostenibilidad.

El diseño exterior, inspirado en la arquitectura tradicional Najdi, busca mantener un vínculo con la identidad cultural saudí. De esta manera, el edificio no solo se presenta como un símbolo futurista, sino también como un homenaje a las raíces del país. Será la pieza central de New Murabba, un distrito diseñado para albergar a unas 400.000 personas.

La primera fase del proyecto está prevista para concluir en 2030, coincidiendo con la Expo de ese año. Para entonces, el Mukaab no solo habrá transformado el paisaje urbano de Riad, sino que se espera que se convierta en un referente arquitectónico global, comparable a iconos como la Torre Eiffel o el Burj Khalifa.