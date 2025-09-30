Consejos laborales
La frase que debes evitar en una entrevista de trabajo, según una reclutadora de personal
"Da la percepción de que no tienes expectativas profesionales"
Estos son los tres trabajos más buscados y en los que se puede cobrar hasta 120.000 euros
Sueldos de hasta 3.000 euros y sin experiencia previa: Alemania busca españoles para trabajar
Luis Alloza
Enfrentarse a una entrevista de trabajo no es fácil, ya que nunca se sabe qué espera de ti la otra persona. Si eres el aspirante es complicado valorar qué aguardan los reclutadores, qué rasgos de ti ponderan al alza o cuáles pueden perjudicar. Lo que para alguien puede ser un punto a favor para otra persona puede ser todo lo contrario. Y lo mismo ocurre en el caso de los reclutadores con respecto al entrevistado.
De todos modos, hacer caso a los expertos que realizan entrevistas de trabajo puede ayudar a entender un poco más qué es lo que buscan los reclutadores.
Sara Huet, experta cofundadora de A Female Agency, empresa que conecta mujeres con talento con empresas, ha hablado sobre las frases que debes evitar.
Lo peor de lo que puedes hablar es que el dinero no es la principal motivación y que existe flexibilidad en ese aspecto. Aunque pueda parecer una frase de cortesía hacia la empresa ya que denota interés por coger el puesto, en verdad es una forma de minusvalorarte: "Sugiere que no tienes convicción sobre tu propia valía ni tus expectativas profesionales. Sí, se espera cierta flexibilidad de los candidatos, pero debe ir acompañada de objetivos claros. Llega siempre con un rango en mente y apóyalo con puntos objetivos como el alcance del puesto y tu experiencia profesional", indica.
Otro de los aspectos que tienes que evitar es hablar mal de excompañeros o exjefes, así como de la empresa, ya que denota que puedes ser un foco de conflicto y que, eso mismo, puede suceder en la nueva empresa: "No te quejes de tu exjefe, de tus compañeros ni de tu antigua empresa... aunque el 90% de los empleados que dejan un trabajo lo hacen por culpa de su jefe. Tras una frase como esa, un responsable de Recursos Humanos se pregunta inmediatamente si será el siguiente en la lista y cómo gestiona los conflictos este candidato".
Por último, tampoco hables del horario, ya que no es momento para ello.
