Empresas, autónomos y particulares: así pretende esta nueva asociación plantar cara a Hacienda

Un nuevo movimiento cívico ha irrumpido en el panorama tributario español. Se llama Movimiento Contribuyentes en Acción (MCA) y nace con una misión clara: defender los derechos de empresas, autónomos y particulares frente a la Agencia Tributaria. Su primera gran reivindicación es acabar con los llamados bonus que percibirían algunos inspectores de Hacienda vinculados a la recaudación de sanciones.

La presentación tuvo lugar en Madrid, de la mano de Ignacio Basco y Antonio García, presidente y secretario general respectivamente. Ambos insisten en que no representan a partidos políticos ni a grandes despachos, sino que buscan dar voz a los ciudadanos que se sienten indefensos ante el poder de la Administración tributaria, según recogen diversos medios.

El mensaje central de la asociación es directo: los incentivos económicos de los inspectores no deberían depender del dinero que consigan recaudar. Según MCA, este sistema genera una "distorsión peligrosa" que prioriza la sanción frente al acompañamiento o la prevención. La organización también reclama más transparencia en los algoritmos que seleccionan a los contribuyentes para ser inspeccionados y pide reformas legales que refuercen la presunción de inocencia en los procedimientos fiscales.

Viejo debate, nueva plataforma

La polémica sobre los bonus no es nueva. Durante años, asesores fiscales y colectivos empresariales han advertido de que ligar parte del salario de los inspectores de Hacienda a la recaudación puede incentivar actuaciones más agresivas. La Agencia Tributaria lo niega y recuerda que la mayoría de inspecciones terminan en actas de conformidad, sin sanciones millonarias.

Imagen de archivo. Varios empleados trabajan en una oficina de la Agencia Tributaria. / MARTA FERNÁNDEZ / EUROPA PRESS / Europa Press

Lo novedoso, ahora, es la creación de una asociación que busca convertirse en altavoz ciudadano. MCA asegura que no pretende ser un bufete ni un servicio de asesoramiento individual, sino un espacio de presión y denuncia capaz de trasladar propuestas legislativas a los partidos políticos. En este terreno, reconoce contactos con el bufete internacional Amsterdam & Partners, conocido por su campaña contra lo que denomina "abusos fiscales" en España, aunque insiste en que no depende de ese despacho.

Qué puede cambiar para el contribuyente

Si MCA logra consolidarse, podría convertirse en un referente en la defensa de los derechos de los contribuyentes. Para las empresas y autónomos, su aparición abre la puerta a que se reabra el debate sobre la proporcionalidad de las sanciones, la seguridad jurídica en los embargos y la necesidad de procedimientos más claros y comprensibles.

El impacto real dependerá de su capacidad de movilizar casos concretos y de sumar apoyos institucionales. De momento, su irrupción ya ha generado ruido mediático y ha colocado de nuevo en el centro de la agenda la relación —muchas veces tensa— entre Hacienda y los ciudadanos.

Un equilibrio pendiente

En un país que lleva varios años con una presión fiscal superior a la media de la OCDE y una complejidad normativa que exige a menudo la ayuda de asesores, el debate no es menor. Mientras el Estado insiste en la necesidad de garantizar recursos para financiar el gasto público, cada vez más contribuyentes reclaman seguridad, transparencia y un trato menos punitivo. La llegada de MCA refleja que el descontento se ha organizado y que, a partir de ahora, Hacienda tendrá un interlocutor incómodo pero legítimo en la conversación pública.