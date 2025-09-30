La herramienta para gestionar reservas en hoteles y restaurantes con IA Bookline cierra una ronda de 3,5 millones

Tras superar, el año pasado, el umbral psicológico de los 100 millones de euros en reservas telefónicas para comer en restaurantes o los 350 millones de euros en solicitudes para pernoctar en hoteles, Bookline ha decidido que es hora de poner foco en crecer fuera de España. Esta empresa catalana y su plataforma para ayudar al sector de la hostelería a gestionar reservas mediante inteligencia artificial (IA) acaban de cerrar una ronda de financiación de 3,5 millones de euros que piensan dedicar mayoritariamente a expandirse por el sur de Europa y Latinoamérica.

Así lo indica la propia compañía en un comunicado en el que explica que se centrarán prioritariamente en Portugal, Italia, Francia y Reino Unido, así como en México, Colombia y Chile, al otro lado del Atlántico. El dinero para lograrlo, que se destinará también a impulsar el desarrollo de nuevos productos y a contratar, viene de una operación de financiación liderada por ICF Capital (el brazo de capital riesgo del Institut Català de Finances), Sabadell Venture Capital (misma extensión pero del Banc Sabadell) y Faraday Venture Partners.

"Nuestra apuesta por Bookline se centra en la combinación de dos factores que valoramos especialmente: una tecnología diferencial basada en IA y una aplicación directa en un sector tradicional de gran impacto económico como la hostelería", justifica el director del área de capital riesgo del ICF, Emilio Gómez. Es "una solución tecnológica, disruptiva, validada por clientes de referencia, que mejora sustancialmente la operativa de restaurantes y hoteles y eleva la experiencia del cliente", coincide el subdirector general de Banco Sabadell y director de BS Capital, Raúl Rodríguez. Desde Faraday, Olimpia Carabel destaca la "solidez y cohesión" del equipo, y su capacidad para "combinar talento tecnológico con una visión clara de negocio".

Lo que hace Bookline es lograr que la inteligencia artificial (IA) responda a llamadas o mensajes (también de Whatsapp) para reservar en restaurantes, hoteles, campings y negocios similares. Su herramienta ya gestiona 1 millón de contactos mensuales, entre ellos, los de Flax&Kale, Hard Rock Café, Sibuya o cualquiera que llegue a través de The Fork.

"Con esta ronda de inversión queremos consolidar a Bookline como el socio estratégico de referencia para hoteles, restaurantes y empresas de movilidad en Europa y Latinoamérica", apunta el cofundador de Bookline, Joan Salvatella, quien se refiere, con esto último, a que su herramienta ya funciona también para la reserva de taxis. "Nuestro objetivo es seguir innovando para ayudar a nuestros clientes a mejorar su rentabilidad y aprovechar las oportunidades que les da el contacto directo con el cliente", concluye.