Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Finanzas

El Banco Central Europeo lo aclara: esta es la cantidad exacta de efectivo que deberías tener en casa por seguridad

El Banco Central Europeo señala que disponer de entre 70 y 100 euros por persona en efectivo puede ser clave para afrontar emergencias como apagones, fallos digitales o crisis financieras

La cantidad de dinero que hay que tener en casa para una crisis según el Banco de España

La cantidad de dinero que hay que tener en casa para una crisis según el Banco de España

PI STUDIO

Marcos Rodríguez

Marcos Rodríguez

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El Banco Central Europeo (BCE) ha publicado recientemente un artículo en su Economic Bulletin con un mensaje que toca de lleno a los bolsillos de los ciudadanos: tener efectivo en casa sigue siendo fundamental. El informe, titulado "Keep calm and carry cash: lessons on the unique role of physical currency across four crises", analiza cómo el dinero físico, aunque el Banco de España en su día dijo que tenía riesgos, ha sido un salvavidas en episodios recientes de incertidumbre, desde la pandemia de la COVID-19 hasta el apagón eléctrico que afectó a la península ibérica en abril de 2025.

Aunque el BCE no fija de forma oficial una cifra universal, sí recoge las recomendaciones que varios países europeos han establecido a sus ciudadanos. El caso más claro es el de Países Bajos, Austria o Finlandia, donde se aconseja disponer de entre 70 y 100 euros en efectivo por persona para cubrir necesidades básicas durante aproximadamente 72 horas, el tiempo estimado para superar un corte de suministro eléctrico o una caída masiva de sistemas de pago.

La institución con sede en Fráncfort destaca que el efectivo es el único medio de pago que no depende de la infraestructura digital y que siempre funciona, incluso cuando hay apagones, ciberataques o problemas técnicos en la banca. En este sentido, la reserva de dinero físico se plantea como una medida de seguridad preventiva, no como una alternativa al sistema bancario.

Un hombre saca dinero de un cajero automático.

Imagen de un hombre saca dinero de un cajero automático. / EFE

La historia reciente avala esta recomendación. Durante la pandemia, los europeos retiraron cantidades récord de efectivo ante la incertidumbre. En Grecia, en 2015, las colas en cajeros se multiplicaron cuando se temía un corralito. Y este mismo año, en el apagón ibérico, muchos comercios solo pudieron seguir funcionando gracias a los pagos en metálico.

Cantidad moderada y fácilmente disponible

Los expertos insisten en que no se trata de acumular grandes sumas bajo el colchón —algo arriesgado por motivos de seguridad—, sino de mantener una cantidad moderada y fácilmente disponible para gastos esenciales como alimentos, medicinas o transporte.

El mensaje del BCE es claro: el dinero en efectivo sigue siendo una red de seguridad indispensable en un mundo digitalizado. Y contar con entre 70 y 100 euros por persona en casa puede marcar la diferencia en una situación de emergencia.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Los Morancos celebran los dos años de su despacho de cancelación de deudas: 'Lo importante es que hemos hecho feliz a mucha gente
  2. Àlex Torío, profesor de Matemáticas: 'Los políticos están tapando la bajada de nivel, tengo alumnos de 18 años que no saben las tablas de multiplicar
  3. Última hora del tiempo en Catalunya, hoy en directo | Las intensas tormentas sacuden Catalunya y dejan más de 200 incidencias
  4. El primer gitano que estudia para ser ingeniero en La Mina: “Mis padres no tuvieron esta oportunidad”
  5. Encarni Martín, clienta del despacho de Los Morancos: 'Tuve una corazonada y pensé que ellos no me iban a engañar
  6. Bosques sin tocar: Europa propone dejar el 10% de las masas forestales sin intervención
  7. Nuevo incidente con Ana Julia Quezada en prisión: le encuentran un objeto prohibido
  8. La fachada de la T1 del aeropuerto de Barcelona-El Prat se desplazará 38 metros e incluirá el derribo de la antigua torre de control

La flotilla de Gaza, a pocas horas de llegar a "zona de riesgo"

La flotilla de Gaza, a pocas horas de llegar a "zona de riesgo"

Feijóo actuará contra Armengol si continúa "el bloqueo sistemático" en el Congreso de las leyes del PP impulsadas desde el Senado

Feijóo actuará contra Armengol si continúa "el bloqueo sistemático" en el Congreso de las leyes del PP impulsadas desde el Senado

Feijóo celebra el plan de Trump y Netanyahu para "parar este disparate que se está produciendo en Gaza"

Feijóo celebra el plan de Trump y Netanyahu para "parar este disparate que se está produciendo en Gaza"

Mala leche

Mala leche

El diputado de la CHA en Sumar insta a Sánchez a convocar elecciones si no es capaz de aprobar nuevos PGE

El diputado de la CHA en Sumar insta a Sánchez a convocar elecciones si no es capaz de aprobar nuevos PGE

El Govern defiende que la gobernanza del aeropuerto de El Prat puede "mejorarse" sin tocar el marco normativo

El Govern defiende que la gobernanza del aeropuerto de El Prat puede "mejorarse" sin tocar el marco normativo

Nestlé invierte cerca de 12 millones de euros en el campo español

Nestlé invierte cerca de 12 millones de euros en el campo español

Una mujer mayor, insultada por un hombre en el metro de Barcelona por ser "española": "Maleducado, menos mal que los catalanes no son como tú"

Una mujer mayor, insultada por un hombre en el metro de Barcelona por ser "española": "Maleducado, menos mal que los catalanes no son como tú"