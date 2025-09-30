Empresas
Audax reduce un 44% su beneficio neto en el primer semestre mientras aumenta un 7,2% su facturación
La potencia instalada también avanzó un 21,6% hasta 325 megavatios (MW) entre enero y junio de 2025
Audax Renovables registró un beneficio neto atribuido de 18,7 millones de euros en el primer semestre de 2025, lo que supone una caída del 44,3% respecto a los 33,7 millones logrados en el mismo periodo del año anterior, según ha comunicado este martes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
La compañía que lidera el conocido empresario José Elías explicó que el resultado se ha visto lastrado por el impacto extraordinario del apagón del 28 de abril en el mercado ibérico y su efecto en los costes de operación del sistema, lo que afectó tanto al beneficio neto como al margen bruto y al resultado bruto de explotación (Ebitda).
Sin tener en cuenta este efecto atípico, el beneficio neto proforma alcanzó los 23,2 millones de euros, un 6% más que en el mismo periodo de 2024, cuando sumó 21,9 millones. "Estos datos positivos reflejan la capacidad del grupo para gestionar eventos extraordinarios sin comprometer la estabilidad de sus resultados", subrayó la empresa.
Los ingresos de Audax crecieron un 7,2% entre enero y junio, hasta los 946,9 millones de euros, impulsados principalmente por un mayor volumen de energía suministrada, que se incrementó un 4,6% y alcanzó los 8,2 teravatios/hora (TWh). La potencia instalada también avanzó un 21,6%, hasta 325 megavatios (MW), gracias a la inversión, la integración vertical y el compromiso con la descarbonización.
El Ebitda del grupo energético se situó en 59,1 millones de euros, un 4% menos que en el mismo periodo de 2024, aunque la compañía confía en superar por tercer año consecutivo los 100 millones al cierre del ejercicio.
En cuanto a su base de clientes, Audax alcanzó los 475.474 en junio, un 15,1% más que un año antes. De ellos, 358.560 corresponden a contratos de electricidad y 116.914 a gas, cifra que por primera vez supera los 100.000. La empresa atribuyó este crecimiento a su estrategia comercial enfocada en la captación eficiente, la fidelización y la mejora de la experiencia del cliente.
Suscríbete para seguir leyendo
- Los Morancos celebran los dos años de su despacho de cancelación de deudas: 'Lo importante es que hemos hecho feliz a mucha gente
- Àlex Torío, profesor de Matemáticas: 'Los políticos están tapando la bajada de nivel, tengo alumnos de 18 años que no saben las tablas de multiplicar
- Última hora del tiempo en Catalunya, hoy en directo | Las intensas tormentas sacuden Catalunya y dejan más de 200 incidencias
- El primer gitano que estudia para ser ingeniero en La Mina: “Mis padres no tuvieron esta oportunidad”
- Bosques sin tocar: Europa propone dejar el 10% de las masas forestales sin intervención
- Nuevo incidente con Ana Julia Quezada en prisión: le encuentran un objeto prohibido
- La fachada de la T1 del aeropuerto de Barcelona-El Prat se desplazará 38 metros e incluirá el derribo de la antigua torre de control
- El fiscal general defiende que cerró su cuenta de correo porque recibió mensajes 'hostiles' tras filtrarse un informe de la UCO