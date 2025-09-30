Audax reduce un 44% su beneficio neto en el primer semestre mientras aumenta un 7,2% su facturación

Audax Renovables registró un beneficio neto atribuido de 18,7 millones de euros en el primer semestre de 2025, lo que supone una caída del 44,3% respecto a los 33,7 millones logrados en el mismo periodo del año anterior, según ha comunicado este martes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

La compañía que lidera el conocido empresario José Elías explicó que el resultado se ha visto lastrado por el impacto extraordinario del apagón del 28 de abril en el mercado ibérico y su efecto en los costes de operación del sistema, lo que afectó tanto al beneficio neto como al margen bruto y al resultado bruto de explotación (Ebitda).

Sin tener en cuenta este efecto atípico, el beneficio neto proforma alcanzó los 23,2 millones de euros, un 6% más que en el mismo periodo de 2024, cuando sumó 21,9 millones. "Estos datos positivos reflejan la capacidad del grupo para gestionar eventos extraordinarios sin comprometer la estabilidad de sus resultados", subrayó la empresa.

Los ingresos de Audax crecieron un 7,2% entre enero y junio, hasta los 946,9 millones de euros, impulsados principalmente por un mayor volumen de energía suministrada, que se incrementó un 4,6% y alcanzó los 8,2 teravatios/hora (TWh). La potencia instalada también avanzó un 21,6%, hasta 325 megavatios (MW), gracias a la inversión, la integración vertical y el compromiso con la descarbonización.

El Ebitda del grupo energético se situó en 59,1 millones de euros, un 4% menos que en el mismo periodo de 2024, aunque la compañía confía en superar por tercer año consecutivo los 100 millones al cierre del ejercicio.

En cuanto a su base de clientes, Audax alcanzó los 475.474 en junio, un 15,1% más que un año antes. De ellos, 358.560 corresponden a contratos de electricidad y 116.914 a gas, cifra que por primera vez supera los 100.000. La empresa atribuyó este crecimiento a su estrategia comercial enfocada en la captación eficiente, la fidelización y la mejora de la experiencia del cliente.