¿Puede la Seguridad Social quitarte la pensión si trabajas? Un jubilado debe devolver casi 60.000 euros

La compatibilidad entre trabajo y pensión vuelve a ser noticia. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha confirmado la reclamación de la Seguridad Social a un jubilado que deberá devolver casi 60.000 euros por ejercer como autónomo mientras cobraba su prestación. El caso, recogido por varios medios especializados, reabre el debate sobre las condiciones en las que es posible compaginar la jubilación con una actividad profesional.

Pensión suspendida y devolución cuantiosa

El afectado comenzó a percibir su pensión en 2017 tras pasar del régimen de incapacidad permanente al de jubilación en Clases Pasivas. En la resolución se le advirtió expresamente de la incompatibilidad entre percibir la pensión y realizar actividades que implicaran cotización a la Seguridad Social.

Tres años después, la Administración descubrió que estaba de alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) como preparador de oposiciones. La Seguridad Social suspendió la pensión y reclamó los importes percibidos de forma indebida, que ascienden a 58.678,38 euros.

Una pareja de jubilados, en el banco de un parque. / EFE

Tras recurrir, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid avaló la decisión administrativa, lo que obliga al jubilado a devolver la totalidad del dinero cobrado.

Qué dice la normativa sobre compatibilizar pensión y trabajo

El marco legal en España establece distintas reglas según el régimen al que pertenezca el pensionista:

En el Régimen General , existe la modalidad de jubilación activa , que permite compatibilizar pensión y trabajo, aunque normalmente sólo se cobra el 50% de la prestación.

, existe la modalidad de , que permite compatibilizar pensión y trabajo, aunque normalmente sólo se cobra el 50% de la prestación. En el caso de Clases Pasivas , que afecta a funcionarios y personal del Estado, las incompatibilidades son más estrictas. La norma prohíbe percibir la pensión si se desarrolla cualquier actividad que implique cotización en otro régimen.

, que afecta a funcionarios y personal del Estado, las incompatibilidades son más estrictas. La norma prohíbe percibir la pensión si se desarrolla cualquier actividad que implique cotización en otro régimen. Además, la ley obliga al pensionista a comunicar cualquier actividad laboral, algo que en este caso no se hizo, lo que ha sido clave para justificar la devolución.

Un aviso para jubilados y futuros pensionistas

El fallo pone sobre la mesa un recordatorio importante: trabajar mientras se percibe una pensión puede acarrear graves consecuencias económicas si no se cumplen los requisitos legales, aunque el Gobierno está comenzando a fomentar esta práctica. Entre las medidas más habituales que aplica la Seguridad Social cuando detecta irregularidades están la suspensión de la prestación y la reclamación de cantidades indebidamente percibidas.

Imagen de dos adultos jubilados. / MANU MITRU / EPC

Con una población cada vez más longeva y un mercado laboral que no siempre ofrece salidas dignas a trabajadores mayores, la figura de la jubilación activa gana interés. Sin embargo, no todos los regímenes lo permiten y, en cualquier caso, es necesario cumplir las condiciones y notificar la actividad.

Algunas claves prácticas:

Compatibilizar sí, pero no siempre: sólo algunos regímenes lo permiten y bajo condiciones específicas.

sólo algunos regímenes lo permiten y bajo condiciones específicas. Comunicar la actividad es obligatorio: no hacerlo puede ser considerado ocultación y derivar en sanción.

no hacerlo puede ser considerado ocultación y derivar en sanción. Las devoluciones pueden ser elevadas: como demuestra este caso, los cobros indebidos se reclaman de manera retroactiva.

como demuestra este caso, los cobros indebidos se reclaman de manera retroactiva. Asesoramiento imprescindible: antes de aceptar un trabajo o darse de alta como autónomo, es recomendable consultar con un especialista en derecho laboral o Seguridad Social.

Este episodio actúa como toque de atención para miles de jubilados que piensan en seguir activos profesionalmente: compatibilizar pensión y trabajo es posible en algunos casos, pero hacerlo sin cumplir la normativa puede salir muy caro.