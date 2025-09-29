Pensionistas
¿Puede la Seguridad Social quitarte la pensión si trabajas? Un jubilado debe devolver casi 60.000 euros
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid da la razón a la Seguridad Social
Un juzgado concede una incapacidad a una víctima de violencia de género con fibromialgia
La compatibilidad entre trabajo y pensión vuelve a ser noticia. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha confirmado la reclamación de la Seguridad Social a un jubilado que deberá devolver casi 60.000 euros por ejercer como autónomo mientras cobraba su prestación. El caso, recogido por varios medios especializados, reabre el debate sobre las condiciones en las que es posible compaginar la jubilación con una actividad profesional.
Pensión suspendida y devolución cuantiosa
El afectado comenzó a percibir su pensión en 2017 tras pasar del régimen de incapacidad permanente al de jubilación en Clases Pasivas. En la resolución se le advirtió expresamente de la incompatibilidad entre percibir la pensión y realizar actividades que implicaran cotización a la Seguridad Social.
Tres años después, la Administración descubrió que estaba de alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) como preparador de oposiciones. La Seguridad Social suspendió la pensión y reclamó los importes percibidos de forma indebida, que ascienden a 58.678,38 euros.
Tras recurrir, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid avaló la decisión administrativa, lo que obliga al jubilado a devolver la totalidad del dinero cobrado.
Qué dice la normativa sobre compatibilizar pensión y trabajo
El marco legal en España establece distintas reglas según el régimen al que pertenezca el pensionista:
- En el Régimen General, existe la modalidad de jubilación activa, que permite compatibilizar pensión y trabajo, aunque normalmente sólo se cobra el 50% de la prestación.
- En el caso de Clases Pasivas, que afecta a funcionarios y personal del Estado, las incompatibilidades son más estrictas. La norma prohíbe percibir la pensión si se desarrolla cualquier actividad que implique cotización en otro régimen.
- Además, la ley obliga al pensionista a comunicar cualquier actividad laboral, algo que en este caso no se hizo, lo que ha sido clave para justificar la devolución.
Un aviso para jubilados y futuros pensionistas
El fallo pone sobre la mesa un recordatorio importante: trabajar mientras se percibe una pensión puede acarrear graves consecuencias económicas si no se cumplen los requisitos legales, aunque el Gobierno está comenzando a fomentar esta práctica. Entre las medidas más habituales que aplica la Seguridad Social cuando detecta irregularidades están la suspensión de la prestación y la reclamación de cantidades indebidamente percibidas.
Con una población cada vez más longeva y un mercado laboral que no siempre ofrece salidas dignas a trabajadores mayores, la figura de la jubilación activa gana interés. Sin embargo, no todos los regímenes lo permiten y, en cualquier caso, es necesario cumplir las condiciones y notificar la actividad.
Algunas claves prácticas:
- Compatibilizar sí, pero no siempre: sólo algunos regímenes lo permiten y bajo condiciones específicas.
- Comunicar la actividad es obligatorio: no hacerlo puede ser considerado ocultación y derivar en sanción.
- Las devoluciones pueden ser elevadas: como demuestra este caso, los cobros indebidos se reclaman de manera retroactiva.
- Asesoramiento imprescindible: antes de aceptar un trabajo o darse de alta como autónomo, es recomendable consultar con un especialista en derecho laboral o Seguridad Social.
Este episodio actúa como toque de atención para miles de jubilados que piensan en seguir activos profesionalmente: compatibilizar pensión y trabajo es posible en algunos casos, pero hacerlo sin cumplir la normativa puede salir muy caro.
- David Jiménez, sobre las casas heredadas: “Si un hermano quiere vender y el otro no, la solución es la extinción del condominio”
- La puya de José Andrés a Yolanda Díaz por la propuesta de reducir la jornada laboral: 'Los bares no encuentran trabajadores
- David Jiménez, abogado: 'Si llevas mucho tiempo viviendo en una casa, aunque no seas dueño, puedes convertirte en el propietario
- Alstom busca cómo resolver la salida de los nuevos trenes para Rodalies y FGC ante el corte de la R3
- Última hora del tiempo en Catalunya, hoy en directo | Las intensas tormentas sacuden Catalunya y dejan más de 200 incidencias
- Liam Gallagher en la Mercè de Barcelona
- Protecció Civil activa el plan Inuncat por la previsión de lluvias fuertes el domingo y el lunes: aviso naranja en Baix Ebre y Montsià
- El fenómeno de Ebro, la nueva apuesta de coche español (y chino)