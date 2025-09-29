La Seguridad Social confirma nuevas condiciones en 2026 para la jubilación si no se alcanza el periodo mínimo de cotización

Los trabajadores que estén pensando en jubilarse a partir del 1 de enero de 2026 deben tomar nota. La Seguridad Social ha confirmado, a través de la normativa ya publicada anteriormente, la actualización de los requisitos de edad que afectan directamente a aquellos con carreras de cotización más cortas o con interrupciones laborales. Este ajuste, ya previsto en la Ley 27/2011 y reafirmado por el Real Decreto-ley 2/2023, forma parte del calendario progresivo de la reforma de pensiones en España.

¿Qué cambia exactamente en 2026?

A partir del primer día del año, la edad legal para acceder a la pensión de jubilación se establece en una doble vía, en función de los años cotizados por el trabajador:

Con el 100% de la carrera larga, el trabajador podrá jubilarse a los 65 años si acredita un período de cotización igual o superior a 38 años y 3 meses. Si no se alcanza el mínimo, quienes no lleguen a ese período de cotización deberán esperar hasta los 66 años y 10 meses para retirarse. Esto supone un retraso de dos meses respecto al requisito exigido en 2025 (66 años y 8 meses).

Esta subida gradual, que se mantendrá hasta que la edad de jubilación se fije en 67 años en 2027, busca garantizar la sostenibilidad del sistema, en un contexto donde, según un informe del Instituto Nacional de Estadística (INE), en Europa, la población en edad de trabajar (16 a 64 años) financia una población pensionista en constante crecimiento.

Dos personas jubiladas pasean por las calles de Bilbao. / EFE

Los otras claves que llegan en enero: cálculo más flexible

Además del ajuste en la edad, 2026 marca el inicio de la aplicación gradual de una de las medidas más importantes de la última reforma: el sistema dual para el cálculo de la base reguladora.

Este nuevo modelo permitirá a los futuros pensionistas optar por la fórmula que les sea más beneficiosa:

Opción A (actual): computar los últimos 25 años cotizados.

computar los últimos 25 años cotizados. Opción B (nueva): seleccionar los mejores 27 años (324 meses) de cotización dentro de un periodo de 29 años, permitiendo descartar los dos años peores (24 meses) de cotizaciones.

La Seguridad Social realizará de oficio el doble cálculo y aplicará el resultado que suponga una pensión de mayor cuantía. Este cambio está especialmente diseñado para proteger las pensiones de las personas con carreras laborales intermitentes o que sufrieron bajadas de salario justo antes de la jubilación, un patrón común en la actual estructura del mercado laboral español.

Dos pensionistas mirando recibos y cartas. / Archivo

La pensión media de jubilación roza los 1.500 euros mensuales

Con la pensión media de jubilación en España rondando los 1.500 euros mensuales (concretamente 1.508 euros de media), la Seguridad Social ha puesto el foco en la equidad y en el mantenimiento del poder adquisitivo. Es fundamental que los trabajadores, especialmente aquellos que se acercan a la edad de retiro, consulten su vida laboral y el simulador de la Seguridad Social para planificar con la máxima antelación posible bajo qué nuevas condiciones se producirá su retiro. La transición progresiva de la reforma exige estar al día para evitar sorpresas a la hora de solicitar la prestación.