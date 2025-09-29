Pau Vila: “Hay que abrazar la sostenibilidad como reto transversal”

BBVA reafirma un año más su compromiso con el desarrollo responsable y promueve la transformación de las pymes catalanas al organizar, junto a EL PERIÓDICO, el Premio a la Sostenibilidad Empresarial. Sus ocho finalistas muestran cómo el tejido productivo catalán avanza hacia el futuro con una mirada responsable que les hace ser más competitivas.

-¿Cuáles son las necesidades energéticas del sector papelero?

-No solo necesitamos una gran cantidad de energía eléctrica para mover las máquinas, sino también energía térmica a alta temperatura para convertir la pasta líquida de papel en una hoja sólida. Es muy complicado cubrir estas necesidades tan significativas y hacerlo prescindiendo de los combustibles fósiles. No es tanto una cuestión de costes, sino de viabilidad tecnológica. Afortunadamente, la tecnología avanza a gran velocidad. Pero no debemos caer en el idealismo: la industria se construye sobre realidades.

-¿Cómo ha evolucionado vuestra industria en sostenibilidad y eficiencia energética?

-La industria europea en su conjunto –no solo la papelera– ha disminuido sus emisiones a la mitad en dos décadas. Esto es inédito: ni el transporte por carretera, ni las aerolíneas, ni la climatización... han alcanzado esta velocidad. Ha sido un esfuerzo ingente de equipos técnicos de una resiliencia enorme, y no se está reconociendo suficientemente, ni a nivel de consumo ni a nivel institucional.

-Aunque estamos lejos de poder cruzarnos de brazos…

-Por supuesto. En nuestro sector es habitual centrarse en un vector de impacto ambiental (por ejemplo, la posible desforestación) y proponer una idea (por ejemplo, el papel reciclado). Como si eso convirtiera el producto automáticamente en sostenible, olvidando todos los otros impactos: origen energético, envases plásticos, transporte, huella hídrica... No queda más remedio que ir abrazando la sostenibilidad como concepto transversal, progresivamente. Si no se atajan todos los retos ambientales, no es suficiente.

-¿Cuáles son las iniciativas adoptadas por LC Paper en este sentido?

-Llevamos años ejecutando un plan de descarbonización transversal. Para la energía térmica, usamos biomasa procedente de la limpieza del suelo forestal para frenar la propagación de incendios. Lo complementamos con biometano generado a partir de la fermentación de residuos orgánicos de la industria cárnica de la Garrotxa. Para la energía eléctrica, desde el 2017, ya usamos electricidad 100% renovable. Aunque hasta ahora no se generaba en una planta impulsada por nosotros.

-¿Y en qué momento os planteasteis la necesidad de crear una planta fotovoltaica propia?

-En el 2015. Y fue por pura coherencia y responsabilidad moral: Ya comprábamos electricidad renovable, pero la provincia de Girona genera el 2% de su consumo energético e importa el 98%.

-¿Cómo valoráis la elección como finalistas de este premio?

-Nos enorgullece y, a la vez, deseamos que todo el equipo de LC Paper pueda sentir suyo ese mérito, pues hay grandes sacrificios de muchas personas dedicados a materializar esta visión. Por otra parte, nos parece coherente y oportuno que las entidades avancen hacia una visión más holística, cualitativa, donde la sostenibilidad tiene un papel protagonista.