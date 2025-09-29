CCOO y UGT llaman a hacer dos horas de huelga el 15 de octubre para reclamar el "fin del genocidio" en Palestina

CCOO y UGT han registrado formalmente una convocatoria de huelga parcial para el próximo 15 de octubre con el objetivo de reclamar "el fin del genocidio" en Palestina. Los sindicatos llaman a los trabajadores de todas las empresas de España a parar durante dos horas para manifestar su solidaridad con el pueblo gazatí y rechazar la ofensiva militar de Israel en la Franja. Las centrales han registrado formalmente paros hábiles durante tres ventanas del próximo miércoles 15 de octubre: De 2 a 4 de la madrugada, de 10 a 12 de la mañana y de 17 a 19 de la tarde.

“Es el momento de darle una dimensión laboral a la denuncia de lo que está sucediendo en Gaza”, ha declarado el secretario general de CCOO, Unai Sordo, este lunes tras registrar la convocatoria ante el Ministerio de Trabajo. "En este momento están viviendo una masacre, un genocidio y una vulneración de los derechos fundamentales. Queremos visualizar nuestra solidaridad", ha afirmado su homólogo de UGT, Pepe Álvarez.

La convocatoria de huelga da cobertura legal a todo aquel empleado, esté afiliado o no a los sindicatos convocantes, a cesar en su actividad y parar durante las franjas contempladas. Los trabajadores no deben preavisar de su ausencia y la empresa podrá descontarles del sueldo el equivalente al tiempo que se ausenten de su puesto de trabajo.