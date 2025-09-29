Miquel Sámper reclama en el BNEW internacionalizar la economía catalana y abrirse a India y Mercosur

El conseller de Empresa y Trabajo ha alertado de que desde la Generalitat no pueden dar la espalda a los últimos vaivenes geopolíticos marcados por la línea política y económica de Donald Trump. “Estados Unidos seguirá siendo un socio importante para el tejido empresarial catalán, pero no podemos afianzar nuestra dependencia. Los aranceles han afectado al 4% de las exportaciones catalanas con un impacto superior a los 4 mil millones. No puede minimizarse el golpe" ha dicho. Por ello, aboga por una mayor apertura y por diversificar las relaciones comerciales al máximo posible. "Pienso en India, por ejemplo, pero también el Mercosur, con un 7% del PIB mundial. Es lo que desde el Departamento de Empresa defendemos”, ha señalado.

Lo ha asegurado este lunes en la inauguración de la Barcelona New Economy Week (BNEW), que se celebra en el DFactory hasta el jueves. En el acto también han participado Josep Rull, Raquel Gil –teniente de alcalde de Barcelona–, el delegado especial del Estado en el Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB), Pere Navarro, y la directora general del evento, Blanca Sorigué.

DIgitalización, sostenibilidad e industrialización marcarán el rumbo

Si la internacionalización de las empresas es una de las estrategias clave en esta nueva economía, también lo son la digitalización, la industrialización y la descarbonización como norma transversal para todo el tejido productivo. “La volatilidad y la incertidumbre serán la nueva normalidad; hay que adaptarse a ellas desde todos los ámbitos”, ha apuntado Sàmper.

La ciudad de Barcelona lleva tiempo preparándose. Así lo asegura la teniente de alcalde, Raquel Gil, que pone el foco en el empleo de calidad. “No podemos hablar de nueva economía sin tener en cuenta los salarios, la salud laboral, la capacidad de crecer y de hacer carrera profesional”, ha dicho.

Una nueva economía que también tiene que ser resiliente, es decir, que no olvide la sostenibilidad ambiental y que apueste por el progreso compartido. Gil ha recordado que el consistorio ha puesto en marcha fondos de capital riesgo, como el "Barcelona Accelera", "que ha contado con una inversión pública de 50 millones de euros y ha generado un efecto multiplicador hasta alcanzar los 120 millones para apoyar a startups que quieran crecer y que se alineen con estos valores”, ha explicado.

Rull alerta de que el cambio climático es una de las amenazas más trascendentes

Por su parte, el presidente del Parlament, Josep Rull, ha resaltado la importancia que BNEW como evento “nació para entender las palancas que mueven el mundo, y Cataluña ha sabido leer tres cambios de paradigma: de lo analógico a lo digital, de lo tangible a lo intangible y de lo lineal a lo circular”.

Rull ha advertido que hay que impulsar infraestructuras de resiliencia climática ante un escenario cada vez más complejo en el sur de Cataluña. “El cambio climático es una de las amenazas más trascendentes: estamos pasando de muertes por gripe en invierno a muertes por calor en verano, sobre todo en personas con enfermedades cardiovasculares y crónicas”.

La captación y retención de talento, el gran reto empresarial

Así, los cuatro días de celebración del BNEW cuentan con siete verticales con alto impacto en la transformación digital a escala global. Las sesiones de Talent, Mobility y Sustainability se llevan a cabo los días 29 y 30 de septiembre, mientras que Aviation, Health y Digital Industry se desarrollan los días 1 y 2 de octubre.

El talento, que ha sido uno de los grandes protagonistas de la primera jornada de BNEW, ha tratado de la mano de directoras de RRHH de empresas como Carrefour España o Barceló Hotel Group, junto con la directora de diversidad e inclusión de Acciona y el fundador de La Casa de Carlota. Todo ellos han compartido estrategias para lograr equipos inclusivos, diversos y sostenibles, con especial atención al liderazgo femenino y al talento tecnológico.

Otra sesión destacada ha sido “Catalunya, fábrica de talento”, que reunió a los responsables de los cinco principales programas de emprendimiento para jóvenes en España: Mobile World Capital Barcelona, Fundación Princesa de Girona, Consorci de la Zona Franca de Barcelona, Talent Factory y Fundación Barcelona FP. Este 2025 han desarrollado 25 proyectos con impacto en más de 80.000 jóvenes, ejemplos de cómo impulsar y desarrollar talento emergente.

Una movilidad compartida, conectada y autónoma

En el vertical BNEW Mobility, la sesión “Construyamos Puentes hacia una Nueva Movilidad” ha reflexionado sobre un futuro donde la movilidad será compartida, conectada y autónoma, transformando los hábitos de desplazamiento y cuestionando la necesidad del coche en propiedad de la mano del presidente de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, Carles Ruiz; la directora de comunicación de TMB, Monica Peinado; la profesora de la UPC Lídia Montero y Jesús Pablo González, director de innovación de NEMI.

Así, han remarcado que la innovación tecnológica debe ir acompañada de políticas públicas y un cambio cultural, para avanzar hacia un transporte más sostenible, accesible y eficiente. La emergencia climática exige reducir las emisiones del transporte en un 19% antes de 2030, lo que implica repensar el diseño urbano, el papel del transporte público y la irrupción de nuevos actores como los drones.

El debate también ha abordado cómo garantizar la electrificación y la descarbonización de la movilidad a través de infraestructuras eléctricas, y cómo la innovación redefine la movilidad más allá de las grandes ciudades, llegando al ámbito rural para garantizar el derecho a la movilidad de todos los ciudadanos.

Innovación para una alimentación sostenible

Por último, el vertical BNEW Sustainability ha expuesto los desafíos de la producción de alimentos sostenibles, priorizando el cuidado del medio ambiente y la salud humana. El uso de tecnologías en el sector agrícola permite optimizar recursos limitados —agua, energía, suelo— para hacer frente al cambio climático y a la creciente demanda global, mejorando la calidad y sostenibilidad de la cadena agroalimentaria.También se ha reflexionado sobre la sostenibilidad turística, que va más allá del cumplimiento de las agendas internacionales.