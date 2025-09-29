Metrópolis compra un edificio en la 'city' de Londres por 52 millones

La gestora inmobiliaria Metrópolis ha cerrado la compra del edificio de un edificio de oficinas en plena 'city' de Londres por 52 millones de euros a un fondo institucional cuya identidad no se ha desvelado. Ubicado en el número 36 de Queen Street se enmarca "en el plan estratégico de crecimiento internacional de la compañía, que combina la adquisición selectiva de activos de calidad con una gestión patrimonial diversificada y sostenible"

El inmueble, proyectado en 1980 por Sir Terry Farrell y rehabilitado en 2014 por London & Oriental por el estudio Rolfe Judd Architects, suma más de 4.300 metros cuadrados distribuidos en ocho plantas. Actualmente, su ocupación ronda el 85% y cuenta con una planta recientemente renovada que ya se está comercializando. Su ubicación, a pocos minutos de Mansion House y Cannon Street, le otorga una alta conectividad en uno de los distritos financieros más dinámicos de Europa.

En un comunicado de prensa, Oriol Tomás Carulla, presidente de Metrópolis, señaló: "Esta operación refleja nuestra clara vocación de crecimiento en Europa y forma parte de nuestro plan estratégico orientado a consolidar una cartera diversificada de oficinas de calidad en las principales capitales. Nuestro objetivo es mantener un equilibrio geográfico que refuerce la resiliencia de nuestro patrimonio y aporte valor a largo plazo a nuestros accionistas".

Metrópolis alcanza los doce activos en cartera

Con la compra de este inmueble, Metrópolis dispone ya de una cartera de 12 activos, que en conjunto suman cerca de 90.000 metros cuadrados de superficie alquilable y un valor aproximado de 500 millones de euros. La firma ya está presente en cinco mercados europeos —España, Reino Unido, Francia, Alemania y Polonia— y su negocio internacional representa la mitad tanto del valor como de la facturación. Fundada en 1992, Metrópolis centra su actividad en la inversión inmobiliaria en oficinas prime.

La firma, cuyo consejo de administración está liderado por Oriol Tomás Carulla y en el que Juan Manuel Soler y Javier Carrasco ocupan las dos vicepresidencias, está inmersa en un plan estratégico que le permitirá invertir 200 millones de euros, después de haber captado 77 millones en una ampliación de capital.