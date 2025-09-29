Qué es la jornada 996 que ya es tendencia de Sillicon Valley: "De nueve de la mañana a nueve de la noche"

En un mundo laboral que debate activamente la reducción de jornada y la búsqueda de un mayor equilibrio entre la vida personal y profesional, emerge desde el corazón de la innovación tecnológica una tendencia que rema en la dirección contraria. Se trata de la jornada 996, un modelo de trabajo extremo que implica trabajar de nueve de la mañana a nueve de la noche, seis días a la semana. Aunque esta práctica fue declarada ilegal en China, su país de origen, su filosofía de sacrificio y dedicación absoluta está resurgiendo con fuerza en Silicon Valley, el epicentro mundial de las startups, generando un intenso debate sobre el futuro del trabajo, la productividad y el coste del éxito.

Este resurgimiento se produce en un contexto de polarización. Mientras en países como España se avanza hacia una jornada de 37,5 horas semanales para mejorar el bienestar laboral, en el competitivo ecosistema tecnológico californiano se abraza un discurso de "trabajar a toda velocidad" para ganar. La cultura del esfuerzo llevada al extremo parece ser la nueva norma no escrita para quienes aspiran a liderar la próxima revolución tecnológica, especialmente en el campo de la inteligencia artificial. La promesa de salarios astronómicos, participaciones en la empresa y la posibilidad de formar parte de un proyecto que cambie el mundo actúa como un poderoso imán para profesionales dispuestos a sacrificar su tiempo a cambio de una recompensa potencialmente monumental.

Los indicios de una tendencia en auge

Aunque no existen estadísticas oficiales que confirmen la implantación masiva de la jornada 996, han comenzado a surgir evidencias indirectas que apuntan a su creciente adopción. Un análisis realizado por la plataforma financiera Ramp reveló un dato significativo: un aumento considerable en el uso de tarjetas corporativas para pagar comidas y cenas durante los sábados en San Francisco. Este patrón, ausente en años anteriores, es interpretado por los analistas como un claro indicador de que los equipos de las startups tecnológicas están prolongando sus jornadas laborales hasta bien entrado el fin de semana. No se trata de un fenómeno aislado en un sector, sino de una dinámica intersectorial que coincide con los testimonios de emprendedores y profesionales que viven y trabajan en la zona.

La lógica detrás de esta dedicación extrema se encuentra en la naturaleza de la carrera de la inteligencia artificial (IA). Expertos del sector describen el momento actual como una competición feroz donde solo unas pocas empresas "ganadoras" capitalizarán la mayor parte de los beneficios generados por esta innovación. En este escenario de competitividad extrema, nadie quiere quedarse atrás por no haberlo dado todo. Las compañías atraen al mejor talento global con salarios enormes y la promesa de ser parte de la élite ganadora, creando un entorno donde "no hay horarios" y el compromiso con el proyecto se convierte en el eje central de la vida del empleado.

Un modelo inviable y contestado fuera de su epicentro

La filosofía del 996 choca frontalmente con la cultura y la regulación laboral de la mayoría de los países desarrollados, especialmente en Europa. En España, por ejemplo, implantar un modelo de este tipo sería completamente inviable desde el punto de vista legal. Incumpliría múltiples normativas fundamentales, como la duración máxima de la jornada diaria, el derecho al descanso semanal obligatorio, el límite anual de horas trabajadas y el tope de horas extraordinarias. Por tanto, su generalización fuera del microclima de Silicon Valley es, a día de hoy, altamente improbable.

Desde una perspectiva sociológica, este modelo se enmarca en una ideología neoliberal que ensalza el sacrificio individual como vehículo para la competitividad y el éxito. Sin embargo, los críticos advierten que esta narrativa solo funciona para una élite privilegiada de ciertos sectores. Para la gran mayoría de la población trabajadora, el mensaje no es "sufrimiento a cambio de éxito", sino "sufrimiento a cambio de supervivencia". La popularidad de tendencias en redes sociales que glorifican la "cultura del esfuerzo" y la privación del ocio contribuye a normalizar una visión del trabajo que puede tener consecuencias devastadoras para la salud mental.

El alto coste del sacrificio: del 'burnout' al nuevo paradigma laboral

La principal crítica contra la jornada 996 es su impacto directo y casi inevitable en la salud de los trabajadores. La sobrecarga de trabajo, el estrés crónico y la falta de descanso son la antesala del síndrome del trabajador quemado (burnout), un estado de agotamiento físico y mental que no solo destruye el bienestar del individuo, sino que, paradójicamente, aniquila la productividad a largo plazo. Promover un sistema que lleva al agotamiento es, para muchos líderes y expertos en recursos humanos, una estrategia empresarial miope y contraproducente.

Además, este modelo choca con las expectativas de las nuevas generaciones. Los millennials y la Generación Z demandan entornos de trabajo más humanos, flexibles y alineados con sus valores. Han sido testigos del sacrificio de sus padres por empresas que no siempre les correspondieron y no están dispuestos a repetir ese patrón. Estos nuevos profesionales entienden que la productividad en trabajos basados en el conocimiento no se mide en horas de presencia, sino en la calidad del trabajo, la creatividad y la capacidad de resolver problemas, factores que se ven potenciados por el descanso y un propósito claro, no por la extenuación. La pregunta que queda en el aire es si el éxito a cualquier precio justifica la renuncia a una vida plena y saludable.