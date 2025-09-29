Inspección de Trabajo confirma ante el juez las irregularidades en la empresa que modera los vídeos de Tiktok

La Inspección de Trabajo ha confirmado ante un juez de Barcelona las irregularidades que detectaron en su día en la empresa Majorel SP Solutions, que se encarga de moderar los contenidos de Tiktok, entre otras redes sociales. El magistrado investiga a cinco directivos y cargos de esta compañía por un presunto delito contra los trabajadores, otro contra la integridad moral y un tercero por lesiones graves por imprudencia. Una extrabajadora atribuye a las personas encausadas el haber impuesto a los empleados unas "condiciones laborales absolutamente inhumanas" e "inaguantables para cualquier ser humano". Como responsables civiles subsidiaros figuran Majorel, Tiktok Technology Limited, con sede en Dublín, y su filial Tiktok Information Technologies Spain.

Este lunes declaró en el juzgado que investiga este caso la querellante, que se ratificó en su querella, y un inspector de trabajo, que también ha avalado el informe que realizó en su día de la empresa Majorel. Este funcionario, según las fuentes consultadas por EL PERIÓDICO, ha confirmado al magistrado que las medidas que tomaba la compañía para amortiguar las consecuencias a la continua exposición de material crítico, como asesinatos, decapitaciones, descuartizamientos, violaciones o torturas, no eran insuficientes. El inspector también ha explicado que a los empleados se les exigía un 95% de aciertos en sus valoraciones de los vídeos que pasaban por sus manos y que la empresa no proporcionó acompañamiento psicológico a los trabajadores. La mercantil Majorel ha declinado este lunes hacer comentarios sobre el proceso judicial.

Sin descansos

El juez también ha tomado declaración este lunes a una testigo, que ha asegurado que en ocasiones los cinco minutos de descanso que tenían cada hora no se cumplían porque, según les decían en la empresa, afectaba a los ratos de producción. Para disimularlo, según su versión, la compañía presuntamente manipulaba los horarios. La empleada, según la querella presentada por el abogado Francesc Feliu Pamplona, trabajaba los sábados y domingos de 8 a 16 horas con tan solo cinco minutos de descanso cada hora. El resto de los 55 minutos permanecía en la silla con su mirada fija en el ordenador. Por sus ojos pasaban videos altamente sensibles y perturbadores publicados en Tiktok. En un día podía ver entre 800 y 1.200 videos. Al final, su salud mental quebró.

La querella sostiene que los cinco directivos y cargos de la empresa Majorel acusados "conocen perfectamente" que los moderadores "están sometidos a graves riesgos para su salud mental", tanto por los contenidos audiovisuales que deben analizar, "como por las conducciones laborales en las que trabajan" y las "exigencias de calidad y productividad". Precisa que estos directivos también saben que los empleados que se dedican a esta labor "enferman con graves patologías psíquicas", tratándoles "como un objeto que sustituir cuando el trabajador dimita o abandone su trabajo".