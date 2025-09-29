Empresas
Gonzalez&Co abre restaurante en Sant Cugat como antesala a su salto hacia las principales ciudades españolas
La compañía, fundada hace nueve años en Barcelona, prevé cerrar este 2025 con una facturación de 12 millones de euros, un 30% más que el año pasado
El burrito barcelonés que nació en Australia
La cadena de restaurantes barcelonesa González&Co ha inaugurado este septiembre su décimo establecimiento, el primero ubicado en Sant Cugat del Vallès, dentro del plan de crecimiento de la compañía que da el salto, también por primera vez, al área metropolitana de Barcelona. Este es el octavo restaurante de la firma, que en 2026 cumplirá una década de existencia.
La compañía de restauración, nacida en la capital catalana, ha sumado dos nuevos restaurantes este 2025 y tiene prevista una tercera apertura antes del cierre de año. Las previsiones de la empresa pasan por facturar este ejercicio los 12 millones de euros, un 30% más que el año pasado. Más allá de estos resultados, la empresa destaca "la consolidación de aspectos como la notoriedad de marca, su oferta gastronómica y ubicaciones estratégicas, lo que asegura una base sólida para el futuro con presencia en las principales ciudades de la península", adelanta la firma en un comunicado hecho público este lunes.
La elección de Sant Cugat del Vallès responde a una expansión orgánica y estratégica, ha explicado la directora de Operaciones, Arola Domènech. "Hemos escogido este lugar debido a que allí vive una gran parte de nuestro público objetivo que trabaja en Barcelona, que ya nos conoce, incluso es fiel a la marca y actúa como prescriptor para darnos a conocer en la ciudad. Además, los análisis de consumo muestran una demanda latente de una oferta como la de González&Co, tanto en restaurante como en 'delivery'", ha señalado Domènech.
El nuevo espacio, situado en el paseo de Francesc Macià de la ciudad vallesana, cuenta con una superficie de 80 metros cuadrados y un equipo integrado por personas. La zona elegida es un barrio residencial y familiar, con espacios de aparcamiento, cercano a la estación de Renfe de Sant Cugat y un área público de juegos infantiles. Todo ello lo convierte en un punto de encuentro ideal tanto para vecinos como para visitantes de los alrededores.
