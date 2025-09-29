El fondo estadounidense New Mountain da un golpe en el sector de la auditoría con la compra de Grant Thornton España

Paso decisivo en el sector de la auditoría. Grant Thornton España se integra en la red internacional de Grant Thornton Advisors, con sede en Estados Unidos y respaldada por el fondo de inversión New Mountain Capital. La firma ha anunciado este lunes su incorporación a esta red global de servicios profesionales, que incluye a las filiales de Estados Unidos, Francia, Países Bajos, Bélgica, Irlanda, Luxemburgo, Suiza, Liechtenstein, Emiratos Árabes Unidos y las dependencias británicas de Islas Caimán, Jersey y Guernsey.

New Mountain Capital se impone, de esta manera, al fondo británico Cinven en el control de la filial española de Grant Thornton. Cinven, que controla únicamente las oficinas de Reino Unido y Alemania, pretendría también tomar el control de la sucursal que lidera el catalán Ramón Galcerán. El fondo estadounidense gestiona 47.000 millones de euros en activos bajo gestión, no cuenta con inversiones en España y su foco es el crecimiento de empresas medianas en sectores no ligados al ciclo económico. Las cifras de la operación no se han hecho públicas, pero el pasado año el fondo protagonizó la adquisición más grande conocida hasta la fecha en el sector al abonar 1.400 millones por el 60% de la filial estadounidense.

Grant Thornton cumplió 40 años en España en 2024. Nacida bajo el nombre de Audihispana, cuenta con oficinas en Madrid, Barcelona, Bilbao, Castellón, Las Palmas, Murcia, Pamplona, Valencia, Vigo y Zaragoza. El ejercicio pasado cerró con una facturación de 100,2 millones de euros, lo que le convierte en la séptima auditora de España, y emplea a 818 personas cerrando el 'top 10' entre las firmas de servicios profesionales. Ahora con el impulso de New Mountain desde la firma que lidera Galcerán esperan crecer a través de compras de pequeñas auditoras para situarse como el quinto actor del sector tras las 'big four', Deloitte, EY, KPMG e EY.

Ramón Galcerán, presidente de Grant Thornton España, explica que esta operación supone "aprovechar la oportunidad que nos brinda Grant Thornton Advisors y New Mountain que cuentan con músculo financiero, foco en el crecimiento y un plan de inversión de 1.000 millones a tres años. No aceptar la oferta del fondo y que el capital siguiese en su totalidad en manos de los socios sería una oportunidad perdida que otros competidores hubieran aprovechado. Nuestra experiencia principal se basa en el trabajo que bridamos a las empresas medianas, sin perder de vista a las grandes compañías".

Grant Thornton Advisors nació en enero de 2025 como una plataforma multinacional impulsada por un grupo de inversores liderado por New Mountain Capital. Su modelo apuesta por un enfoque multidisciplinar cohesionado, con una oferta unificada de servicios de auditoría, legal y fiscalidad. La integración permitirá a Grant Thornton España acceder a nuevos mercados, ampliar su cartera de servicios y reforzar el valor añadido que ofrece a sus clientes. Además, la plataforma pondrá a disposición de los equipos tecnologías avanzadas y nuevas oportunidades de desarrollo profesional, sin perder la identidad y cercanía que la han consolidado como uno de los actores de referencia en el sector en España.

Toda la plataforma de Grant Thornton Advisors seguirá formando parte de la red Grant Thornton International Limited (GTIL), que agrupa firmas miembro en más de 150 mercados en todo el mundo, lo que afianza aún más la relevancia que esta red tiene en el mercado de los servicios profesionales a nivel global. Está previsto que todas las operaciones se cierren en las próximas semanas. Grant Thornton España ha estado asesorada por PwC y Baker McKenzie.